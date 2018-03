Fiorentina-Benevento: niente pagelle su iniziativa di Ussi e AST

Sarà una gara per certi versi surreale quella tra Fiorentina e Benevento in programma domani alle 12:30 al Franchi. 90 minuti al termine dei quali ci saranno tre punti in palio ma che verranno vissuti con la testa e con il cuore a Davide Astori, capitano viola scomparso domenica 4 marzo. Visto il particolare clima in cui si svolgerà l'incontro, Ussi Toscana e Associazione Stampa Toscana hanno proposto un'iniziativa: evitare di scrivere le pagelle per coloro che scenderanno in campo. Un'iniziativa alla quale aderirà anche la redazione di Firenze Today.

Di seguito il comunicato congiunto di Ussi e AST: