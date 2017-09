Fiorentina-Atalanta, probabili formazioni: Sanchez al posto di Badelj

Fiorentina e Atalanta si sfideranno questa sera al Franchi nel posticipo che chiuderà la sesta giornata di Serie A. Una gara che per i viola si preannuncia più semplice di quella di Torino contro la Juve, almeno sulla carta, ma che sarà ugualmente molto impegnativa.

La squadra di Gasperini è infatti un'avversaria rognosa che sta proseguendo nel solco tracciato la scorsa stagione, conclusa con un'incredibile quarto posto e la qualificazione all'Europa League. I viola però non dovranno lasciarsi intimidire e dovranno fare il possibile per riprendere la marcia interrotta dal ko dello Stadium, per riprendere a macinare punti e gioco.

Come arriva la Fiorentina

Tra le fila viola l'unico indisponibile è Badelj, squalificato. Pioli conferma la linea a quattro davanti a Sportiello, con Astori e Pezzella centrali, Laurini e Biraghi a sinistra. In mediana, a coprire l'assenza del croato, si rivedrà dall'inizio Sanchez. Il colombiano farà coppia con Veretout. Alle spalle dell'unica punta Simeone, Eysseric sarà il trequartista titolare assieme a Chiesa e Benassi.

Come arriva l'Atalanta

Tutti a disposizione anche per Gasperini che tuttavia deve fare i conti con le imminenti sfide con Lione e Juventus e deve perciò razionare le energie. Difesa a tre con Palomino (probabile un turno di riposo per Masiello) Toloi e Caldara. A centrocampo Cristante e De Roon agiranno nel mezzo mentre sulle corsie laterali potrebbero essere impiegati Hateboer e Gosens. In attacco Kurtic è favorito sull'ex Ilicic per una maglia da titolare alle spalle del duo Petagna-Gomez..

Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

Fiorentina (4-2-3-1): Sportiello; Bruno Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Sanchez; Benassi, Eysseric, Chiesa; Simeone. All.: Pioli

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Palomino; Cristante, De Roon, Hateboer, Gosens; Kurtic; Gomez, Petagna. All.: Gasperini

Arbitro: Pairetto di Nichelino