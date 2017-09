Fiorentina-Atalanta 1-1: Chiesa illude, Freuler firma la beffa in pieno recupero

Clamorosa beffa per la Fiorentina raggiunta sul filo di lana dall'Atalanta nel posticipo della 6a giornata di Serie A. I viola erano quasi riusciti a difendere l'1-0 firmato in apertura di gara da Chiesa ma si sono lasciati rimontare negli ultimi secondi dei minuti di recupero da un goal di Freuler.

Un risultato in fin dei conti giusto poiché la gara, ad eccezione della prodezza di Chiesa, è stata contraddistina da un sostanziale equilibrio. L'Atalanta inoltre ha fallito un calcio di rigore con Gomez, con il risultato ancora sull' 1-0 per i viola. La squadra di Pioli si è espressa meglio nel primo tempo, nella ripresa, invece, è forse subentrata un po' di stanchezza dovuta alla partita di mercoledì contro la Juventus. Prossimo impegno domenica 1 ottobre in casa del Chievoverona.

Primo tempo

Avvio di gara aggressivo da parte della Fiorentina, pericolosa al 7' con Thereau: il francese è bravo ad agganciare, un po' meno a concludere. L'Atalanta si fa viva attorno al 10' prima con un tiro di Kurtic respinto da Sportiello, poi con il colpo di testa di Toloi sul successivo corner. Ad andare in vantaggio però sono i viola: Chiesa aggancia splendidamente un pallone proveniente dalle retrovie ed esplode un destro potente e preciso che non lascia scampo a Berisha. Atalanta a un passo dal pari al 22': Gomez con l'esterno pesca Freuler che da due passi impatta di prima intenzione ma trova il miracolo di Sportiello. Altro tentativo degli orobici alla mezz'ora con Ilicic, il suo destro però è debole. Finale di primo tempo di marca nerazzurra: ci provano Gomez, Ilicic e Palomino ma nessuno dei tre ha fortuna. Si va al riposo con la Fiorentina in vantaggio 1-0.

Secondo tempo

La ripresa vede un avvio aggressivo dei padroni di casa pericolosi prima con Chiesa e poi con Thereau. La risposta nerazzurra arriva da calcio piazzato con l'ex Ilicic il cui sinistro dal limite si perde di poco alto sopra la traversa. Scoccata l'ora di gioco l'Atalanta ha l'opportunità di pareggiare: Ilicic va già in un contatto con Astori, Nichelino indica il dischetto. Della trasformazione s'incarica Gomez che però si vede respingere il tiro da Sportiello. Secondo intervento decisivo del portiere viola contro la sua ex squadra. L'Atalanta insiste nella ricerca del pari e ci riprova con Ilicic in acrobazia, pallone sull'esterno della rete. Entrambe le squadre perdono un uomo per infortunio: fuori Ilicic e Biraghi rimpiazzati da Orsolini e Olivera. Forcing finale dell'Atalanta: corner per i bergamaschi, Sanchez rischia l'autogol ma Sportiello è ancora decisivo. Sulla deviazione del portiere Orsolini prova la rovesciata ma il pallone termina alto di un soffio. Brivido per i viola all'85: Castagne da buona posizione spara addosso al portiere vìola. In pieno recupero la beffa per la squadra di Pioli: Cornelius addomestica il pallone e serve Freuler che di esterno fa secco Sportiello fin qui eroico. La vittoria sfuma di un soffio: al Franchi finisce in parità.

Il tabellino di Fiorentina-Atalanta 1-1

FIORENTINA (4-2-3-1) - Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi (68' Olivera); Veretout, Sanchez; Chiesa, Thereau (75' Eysseric), Gil Dias; Simeone (54' Babacar). A disp.: Dragovski, Milenkovic, Victor Hugo, Bruno Gaspar, Cristoforo, Benassi, Saponara, Hagi, Lo Faso, All.: Pioli

ATALANTA (3-5-2) - Berisha; Toloi (25' Mancini), Caldara, Palomino; Castagne, de Roon, Freuler, Spinazzola; Kurtic (52' Cornelius), Ilicic (72' Orsolini); Gomez. A disp.: Gollini, Masiello, Gosens, Hateboer, Bastoni, Cristante, Haas, Vido. All.: Gasperini

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Marcatori: 12' Chiesa (F), 90+3' Freuler (A)

Ammoniti: Spinazzola, De Roon, Castagne, Mancini (A), Chiesa, Biraghi (F)