Fiorentina-Atalanta, le pagelle dei viola: Sportiello para (quasi) tutto. Brilla Chiesa

Vittoria sfumata negli ultimi istanti di gara per la Fiorentina. Inizialmente in vantaggio con Chiesa, i viola sono stati raggiunti nel finale da una rete dell'atalantino Freuler. Alla squadra di Pioli non è bastato un super Sportiello per difendere il vantaggio che era stato messo già in discussione da un rigore, poi fallito da Gomez.

I migliori Today

Sportiello 7,5: Serata di grazia per il portiere lanciato proprio dall'Atalanta. Inizia il suo show con un intervento prodigioso su Freuler, poi il rigore parato a Gomez e almeno un paio di salvataggi provvidenziali. Incolpevole sulla frustata di Freuler lasciato troppo libero di battere a rete.

Chiesa 7: Dopo il super goal rifilato al Bologna tira fuori un altro jolly con una botta terrificante che non lascia possibilità di replica a Berisha. Nella ripresa cala accusando la stanchezza della terza gara in pochi giorni.

Thereau 6,5: Gli manca il goal ma è comunque uno dei più pericolosi dei suoi con almeno un paio di conclusioni insidiose. Prezioso il suo lavoro per la squadra.

I peggiori Today

Simeone 5,5: Il Cholito fa tanto movimento in avanti ma corre spesso a vuoto. Sgomita, si batte ma l'impressione è che debba ancora assimilare i movimenti che gli richiede Pioli.

Pezzella 5,5: Meno pultio del solito negli interventi. Causa il rigore poi fallito dall'Atalanta con un contatto evitabile con Ilicic

Gil Dias 5: Chance dall'inizio per il portoghese che pur proponendosi in avanti con costanza manca ripetutamente la giocata decisiva.

Sanchez 5: Riproposto tra i titolari per l'assenza di Badelj il colombiano si dimostra in sofferenza per lunghi tratti della gara.

Il tabellino e le pagelle di Fiorentina-Atalanta 1-1

FIORENTINA (4-2-3-1) - Sportiello 7,5; Laurini 6, Pezzella 5,5, Astori 6, Biraghi 6,5 (68' Olivera 6); Veretout 6, Sanchez 5; Chiesa 7, Thereau 6,5 (75' Eysseric sv), Gil Dias 5; Simeone 5,5 (54' Babacar 5). A disp.: Dragovski, Milenkovic, Victor Hugo, Bruno Gaspar, Cristoforo, Benassi, Saponara, Hagi, Lo Faso, All.: Pioli 6

ATALANTA (3-5-2) - Berisha 6; Toloi 6 (25' Mancini 6,5), Caldara 6, Palomino 6; Castagne 6,5, de Roon 6, Freuler 7, Spinazzola 6; Kurtic 5,5 (52' Cornelius 6,5), Ilicic 6 (72' Orsolini 6); Gomez 5,5. A disp.: Gollini, Masiello, Gosens, Hateboer, Bastoni, Cristante, Haas, Vido. All.: Gasperini 6

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Marcatori: 12' Chiesa (F), 90+3' Freuler (A)

Ammoniti: Spinazzola, De Roon, Castagne, Mancini (A), Chiesa, Biraghi (F)