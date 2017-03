Empoli: festa con rissa fino alle 4 del mattino, nei guai calciatore azzurro

Una festa con una rissa. E' quanto successo a Marcel Buchel, centrocampista dell'Empoli. Tutto è iniziato quando, alle 4 del mattino, un vicino di casa del giocatore azzurro ha chiesto se venisse abbassato il volume della musica giudicato troppo alto.

Da lì Buchel, secondo il racconto spalleggiato da altri amici, avrebbe rifilato un calcio al vicino. Sul posto sono quindi giunte le forze dell'ordine. Nessuna ferita grave, con il vicino in attesa di valutare se sporgere o meno denuncia.

Nel frattempo l'Empoli dopo aver preso atto di un comportamento non professionale da parte di un suo tesserato comunica che, "nei confronti del calciatore in questione verranno presi provvedimenti disciplinari in base al nostro regolamento interno. Il giocatore verrà sanzionato con una multa e non convocato per la trasferta di Verona".