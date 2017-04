Fiorentina, Chiesa vince il premio come miglior Under 21 del 2017

Si va ampliando il parterre de roi di Football Leader 2017, il premio dell'AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio).

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha vinto il premio 'Football Leader-Allenatore dell'anno' mentre Federico Chiesa, talento della Fiorentina, si è invece aggiudicato il riconoscimento 'Football Leader Under 21' con questa motivazione: "Per aver mostrato talento e leadership in campo e fuori per capacità tecniche e per spiccata personalità. Chiesa, al debutto in massima serie, ha mostrato con carisma e classe le due doti, entrando immediatamente nel cuore dei tifosi e degli appassionati di calcio, conquistando con merito il proscenio della Nazionale Under 21".

Simone Inzaghi e Federico Chiesa saranno presenti alla cerimonia di premiazione di Football Leader 2017 in programma il 6 giugno a Napoli, nello splendido proscenio di Castel dell'Ovo.