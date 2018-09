Fascia da capitano: la Fiorentina sfida la Lega Serie A per ricordare Davide

Dall'inizio di questa stagione la Lega Serie A ha introdotto una nuova normativa riguardante la fascia da capitano, vietando la possibilità di indossare elementi personalizzati in favore di una fascia a fondo bianco con linee blu con la scritta "capitano", uguale per tutte le squadre.

Sembrerebbe trattarsi di una cosa di poco conto, tuttavia, la nuova norma è stata maldigerita da parecchi giocatori, come ad esempio il Papu Gomez dell'Atalanta che era solito scendere in campo ogni partita con una fascia diversa. Se nel caso del fantasista argentino qualcuno potrebbe obiettare che non si tratti di un gran danno, visto il carattere spiritoso delle tante fasce indossate, lo stesso non si può dire per la Fiorentina.

La società viola, infatti, è stata particolarmente colpita da questa scelta della Lega: il nuovo capitano German Pezzella indossa una fascia personalizzata con i simboli del calcio storico fiorentino, ma soprattutto con la sigla DA 13, in ricordo di Davide Astori, capitano viola scomparso lo scorso 4 marzo. C'è dunque un motivo importante per cui il centrale argentino nelle prime tre giornate di campionato ha infranto la regola esponendosi al rischio di una sanzione.

Una sanzione che per ora non c'è stata ma che dalla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali dovrebbe diventare effettiva per chiunque contravvenga alla norma. La Fiorentina non ha intenzione di fare retromarcia: la fascia dedicata ad Astori resterà sul braccio di Pezzella e se arriveranno le multe il club se ne farà carico. A fronte di un gesto volto a tenere viva la memoria di un atleta strappato ai suoi cari e al mondo del calcio troppo presto, sarebbe tuttavia auspicabile un po' di buon senso da parte della Lega Serie A, anche in virtù dei tanti e ben più gravi problemi che attanagliano l'intero movimento calcistico italiano.