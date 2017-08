Fiorentina, Eysseric si prende la 10: "Volevo solo la Viola"

Valentin Eysseric è il nuovo numero 10 della Fiorentina. L'ex Nizza, nonostante abbia dovuto lasciare un club in lotta per entrare in Champions League, è felice e oggi si è presentato alla stampa: "Volevo mettermi in gioco in un altro calcio. So che qui potrò crescere e migliorare. Oltretutto tanti giocatori francesi, penso a Matuidi Dalbert, Vertout sono appena arrivati in serie A, tutti con l'obiettivo di dare il nostro contributo"

Eysseric, che ha firmato fino al 2021, punta in alto: "L'obiettivo è arrivare tra le top cinque, sarà difficile perché ci sono tante formazioni forti, ma anche la Fiorentina lo è".

"Sarà molto difficile per il Nizza ribaltare il risultato contro il Napoli: la mia ex squadra per altro ha perso tanti giocatori bravi e importanti. Mi sarebbe piaciuto giocare il preliminare di Champions ieri al San Paolo, ma avevo voglia di cambiare aria e per questo ho detto sì alla Fiorentina", ha quindi concluso.