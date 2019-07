Football americano: gli Estra Guelfi Firenze sognano la vittoria dell'Italian Bowl

“Per la prima volta una squadra toscana, gli Estra Guelfi di Firenze, domani 6 luglio, nello stadio Breda di Sesto San Giovanni, disputerà l’Italian Bowl, la finale scudetto di football americano, contro i Seamen di Milano. Nata nel 2000, ma con alle spalle anni di grande entusiasmo e partecipazione, la squadra dei Guelfi, grazie all’impegno del comune di Firenze, ha potuto dotarsi di un impianto specifico, uno dei pochissimi in Italia, e farne un centro di aggregazione, con una pizzeria e la possibilità di vivere momenti sociali. Se lo stadio di proprietà non c’è nel calcio, c’è nel football americano ed i risultati si vedono. La nostra squadra potrebbe diventare la Juventus del football americano in Italia”. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, ha accolto questa mattina alcuni rappresentanti della squadra, a poche ore dall’attesissimo appuntamento, che evoca il superbowl statunitense.

Come si stanno preparando i giocatori? “Cercando di restare tranquilli e sereni. È un evento importante e vogliamo andare là, divertirci, giocare e provare a portare a casa un risultato – ha affermato il presidente Alessandro Dallai – Il nostro progetto ha raggiunto uno dei suoi momenti più alti. Abbiamo il giglio sul casco e sulla maglia, è un’identità la nostra, con tutta la responsabilità di rappresentare una città”.

“La finale è il coronamento di un sogno – ha aggiunto il dirigente della società, Gianluca Mannatrizio – Vent’anni di lavoro e passione di un gruppo di amici, che dai corridoi di Cascine del Riccio gestisce oggi un impianto proprio, che ha conquistato grandi successi negli ultimi cinque anni e si gioca ora la finale con i Seaman di Milano”.