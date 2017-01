Empoli-Udinese 1-0 | Un lampo di Mchedlidze: 3 punti d'oro per la salvezza

L'Empoli vince 1 a 0 contro l'Udinese, nel match della 21^ giornata di Serie A. Al Castellani succede poco con le due squadre che giocano a ritmi bassi. Nel finale Levan Mchedlidze decide la sfida. Tre punti d'oro.

PRIMO TEMPO - Un Empoli in ripresa quello di Martusciello che però dovrà fare a meno di un calciatore importante come Saponara. I toscani provano a sfondare fin da subito con l'asse Laurini-Krunic. Al 10' calcio d'angolo per gli azzurri con Bellusci che, di testa, sfiora la rete. Al 41' Zapata ci prova con un tiro in diagonale da posizione quasi impossibile, deviazione di Skorupski e calcio d'angolo.

Al 21' Krunic si porta a spasso l'intera difesa dell'Udinese: ottimo il suo filtrante per Mchedlidze che calcia però alto sopra la porta di Karnezis. Al 34' Jankto riceve uno spiovente in area di rigore: il suo mancino al volo viene deviato in tuffo da Skorupski. Al 45' giallo pesante per l'Empoli: Pasqual, diffidato, salterà il match contro il Crotone. Finisce così il primo tempo.

SECONDO TEMPO - Si riparte con lo stesso canovaccio tattico del primo tempo. Al 55' primo cambio: Perica per Zapata. Risponde Martusciello con Veseli per Laurini. Non cambia nulla nello scacchiere tattico di entrambe le squadre. Al 62' proteste di Maccarone per un fallo commesso dallo stesso BigMac ai danni di Samir, l'attaccante dell'Empoli si era ritrovato solo davanti alla porta Karnezis.

Al 72' finisce la partita di Pucciarelli: al suo posto Tello. Nel finale esordio per il neo acquisto Thiam al posto di Maccarone. Nel finale arriva il gol decisivo. Stacco di testa imperioso di Levan Mchedlidze che al primo tiro i porta del secondo tempo manda alle spalle di Karnezis. E' 1 a 0. Finisce così. Vincono i padroni di casa.

TABELLINO

Empoli (4-3-1-2): Skorupski 6,5; Laurini 6 (56' Veseli 6), Bellusci 6, Costa 6, Pasqual 6,5; Krunic 6, Buchel 5,5, Croce 6,5; Pucciarelli 5,5 (72' Tello 6); Maccarone 5,5 (80' Thiam sv), Mchedlidze 7. A disp.: Pelagotti, Pugliesi, Dimarco, Pereira, Mauri, Marilungo. All.: Martusciello

Udinese (4-3-3): Karnezis 6; Faraoni 6, Danilo 6, Felipe 6, Samir 6; Fofana 6,5, Hallfredsson 5,5 (63' Kums 6), Jankto 6,5 (85' Matos sv); De Paul 6, Zapata 5,5 (55' Perica 6), Thereau 5,5. A disp.: Scuffet, Perisan, Angella, Heurtaux, Adnan, Evangelista, Balic, Ewandro, Matos. All.: Delneri

Marcatori: Mchedlidze (E)

Ammoniti: Jankto (U), Hallfredsson (U), Bellusci (E), Pasqual (E), Costa (E), Samir (U), Tello (E), Kums (U)