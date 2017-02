Empoli-Torino, probabili formazioni: El Kaddouri chiede spazio

L'Empoli affronta il Torino, nel match della 23^ giornata di Serie A. Dal dicembre 2006 i toscani hanno vinto quattro sfide pareggiandone altrettante, concedendo in totale una sola rete ai piemontesi. In casa i toscani sono imbattuti contro i granata in Serie A.

QUI EMPOLI - Martusciello prova a ripartire dopo il pesante ko di Crotone e riparte dal rientro di Pasqual sulla fascia sinistra di difesa e quello di Laurini dall'altro lato. Il dopo-Saponara sarà ancora Pucciarelli: il tecnico toscano sembra intenzionato a confermarlo alle spalle del duo Mchedlidze-Marilungo.

QUI TORINO - Mihajlovic spera di ritrovare finalmente Castan, che si gioca una maglia da titolare con l'acciaccato Rossettini. Non al meglio anche Obi, che dovrebbe lasciare spazio a Baselli. Nessun cambio, invece, nel tridente, dove sono confermati Iago, Ljajic e Belotti.

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupksi; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Diousse, Croce; El Kaddouri; Mchedlidze, Marilungo. All.: Martusciello.

Indisponibili: Barba. Squalificati: nessuno.

TORINO (4-3-3): Hart; De Silvestri, Rossettini, Castan, Barreca; Benassi, Valdifiori, Baselli; Iago Falque, Belotti, Ljajic. All.: Mihajlovic.

Indisponibili: Molinaro, Acquah, Avelar, Zappacosta, Carlao, Obi. Squalificati: nessuno