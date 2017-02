Empoli-Torino 1-1 | Pucciarelli risponde a Belotti, punticino per la salvezza

L'Empoli pareggia 1 a 1 contro il Torino, nel match della 23^ giornata di Serie A. E' il solito Andrea Belotti a sbloccare la sfida dopo 11 minuti. Prima dell'intervallo Manuel Pucciarelli fa 1 a 1. Nella ripresa Lukasz Skorupski para un rigore a Iago Falque.

PRIMO TEMPO - L'Empoli dopo il brutto ko subito in casa del Crotone cerca riscatto. Al 5' ci prova Krunic. Destro dai 25 metri del centrocampista, palla fuori. Al 10' Costa alza bandiera bianca: al suo posto Cosic. Passano 60 secondi e il Torino passa. Punizione battuta da Ljajic, palla in area per Belotti che in spaccata beffa Skorupski. Difesa dei toscani incerta nella circostanza. E' 1 a 0.

L'Empoli prova a reagire, ma il Torino, adesso, è molto attento e concede pochissimo. Al 18' Mchedlidze sfiora il pareggio con una splendida rovesciata fuori di poco. Al 24' ci prova ancora Krunic. Croce lancia in profondità lo sloveno che vede il suo tiro respinto da Hart, bravo in uscita nel diluvio del Castellani. Al 39' conclusione velenosa di Ljajic: Toro vicino al 2 a 0.

Al 45' arriva la rete del pari. Passaggio all'indietro di Ajeti, una pozzanghera blocca la sfera e Pucciarelli ne approfitta saltando Hart e siglando la rete dell'uno a uno prima dell'intervallo.

SECONDO TEMPO - Grande agonismo in campo, le due squadre si coprono bene e concedono poco all'avversario. Al minuto 54' rigore per il Torino. Fallo di Bellusci su Ljajic: l'arbitro non ha dubbi. Dal dischetto va Iago Falque che si fa parare il tiro da Skorupski. Risponde l'Empoli in contropiede ma Mchedlidze sbaglia la mira.

Al 64' altra chance sprecata da Iago. Tiro neutralizzato all'ultimo dalla difesa dell'Empoli. Mihajlovic le prova tutte, inserisce Iturbe ma il risultato non cambia più. Un punto per uno che fa delice soprattutto l'Empoli. Altro punto per la salvezza.

TABELLINO

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski 7; Laurini 5,5, Bellusci 5,5, Costa sv (11' Cosic 5), Pasqual 6 (88' Dimarco sv); Krunic 6, Dioussè 6, Croce 6,5; El Kaddouri 6; Pucciarelli 6,5, Mchedlidze 6. Panchina: Pelagotti, Pugliesi, Cosic, Mauri, Buchel, Thiam, Maccarone, Tello, VeseliAll. Martusciello

TORINO (4-3-3): Hart 5,5; De Silvestri 6, Moretti 6, Ajeti 5, Barreca 6; Benassi 5,5, Valdifiori 6, Baselli 6,5 (69' Obi 6); Iago 4 (74' Iturbe 6), Belotti 7, Ljajic 6,5. Panchina: Padelli, Maxi Lopez, Boyè, Castan, Lukić, Gustafson, De Luca, Reinaudo All. Mihajlovic

MARCATORI: Belotti (T), Pucciarelli (E)

AMMONITI: Valdifiori (T), Krunic (E), El Kaddouri (E), Mchedlidze (E), Bellusci (E), Dioussè (E), Dimarco (E), Iturbe (T)