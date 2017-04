Empoli-Sassuolo, probabili formazioni: torna Krunic

L'Empoli affronta il Sassuolo, nel match della 34^ giornata di Serie A. Nessun pareggio nei cinque precedenti in Serie A. I neroverdi conducono per tre vittorie a due. I successi toscani nel massimo campionato contro gli emiliani sono arrivati nelle due sfide allo stadio Castellani, dove l'Empoli ha segnato quattro gol e ne ha subito solo uno.

QUI EMPOLI - Mchedlidze, uscito dolorante a San Siro dopo aver firmato il gol dell'1-0 al Milan, ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro con lieve interessamento al collaterale interno: domenica giocherà Maccarone. In mediana torna Krunic, che ha scontato la squalifica e prenderà il posto dell'acciaccato Croce. Resta ancora out Buchel, che dopo il malore di venerdì scorso si sottoporrà ad altri esami in questi giorni.

QUI SASSUOLO - Di Francesco ritrova Peluso e Politano: il primo sarà titolare al Castellani, il secondo partirà dalla panchina lasciando il posto a Ragusa nel tridente. Matri prenderà il posto di Defrel, la cui convocazione è a rischio visto che si sta limitando ad un lavoro a parte al Ricci al pari degli altri acciaccati Mazzitelli e Missiroli.

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Barba, Pasqual; Mauri, Dioussé, Krunic; El Kaddouri; Thiam, Maccarone. All. Martusciello

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Adjapong, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Mazzitelli, Sensi, Duncan; Berardi, Matri, Ragusa. All. Di Francesco