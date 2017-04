Empoli-Sassuolo, le pagelle: male Laurini e Bellusci

I VOTI

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski 5,5; Laurini 4,5; Bellusci 4,5; Barba 5,5; Pasqual 6; Tello 5 (79' Dimarco sv); Diousse 5,5; Krunic 6; El Kaddouri 6; Pucciarelli 6,5; Thiam 5 (54' Maccarone 6). A Disp: Pelagotti; Pugliesi; Zambelli; Veseli; Costa; Jose Mauri; Croce; Zajc; Buglio; Jakupovic. Allenatore: Martusciello

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6,5; Adjapong 5,5; Letschert 6; Acerbi 6; Peluso 7; Sensi 5,5; Aquilani 5,5; Duncan 7 (80' Lirola sv); Berardi 6,5; Matri 7; Ricci 5,5. A Disp: Costa; Vitali; Antei; Cannavaro; Magnanelli; Biondini; Iemmello; Politano; Ragusa. Allenatore: Di Francesco

MIGLIORI TODAY

Pucciarelli 6,5 - Il gol ritrovato, seppur su calcio di rigore, gli regala nuova linfa. Corre per due in avanti.

PEGGIORI TODAY

Bellusci 4,5 - Troppo molle in occasione del gol di Peluso, facendosi passare davanti dall'ex Juventus.

Laurini 4,5 - Distratto e molle, il francese rischia di fare un pasticcio e regalare e Berardi il gol dell'uno a zero.

Tello 5 - Troppo morbido in fase difensiva, evanescenda quando attacca. Il centrocampista dell'Empoli è quasi dannoso.