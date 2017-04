Empoli-Sassuolo 1-3 | Pesante sconfitta, la lotta salvezza è aperta

L'Empoli perde 3 a 1 contro il Sassuolo nel match della 33^ giornata di Serie A. I neroversi premono e passano con Federico Peluso, poco dopo Manuel Pucciarelli pareggia su rigore. Nella ripresa gol di Alfred Duncan.

PRIMO TEMPO - Al 7' retropassaggio no-sense di Laurini, che mette Berardi da solo davanti al portiere. Skorupski ipnotizza l'attaccante, poi Sensi ci prova sulla seconda palla ma il polacco si supera ancora e ci mette i guantoni. Al 7' Pasqual batte un piazzato e mette la sfera in area. Girata di testa di Thiam, ma Consigli è lesto e respinge.

Al 19' Ricci controlla in area, spostato sulla sinistra. Scarico su Duncan, che calcia sul primo palo ma trova la respinta di Skorupski. Dall'angolo che ne segue, con un rimpallo, arriva il gol di Peluso: 1 a 0 Sassuolo. L'Empoli pareggia poco dopo. Mani di Ricci in area: è rigore. Dal dischetto Pucciarelli fa 1 a 1.

Al 29' discesa di Berardi a destra, pallone in mezzo per Aquilani che gira a Ricci. Da posizione favorevole il giocatore di proprietà della Roma non inquadra clamorosamente lo specchio della porta. Ottimo lancio per gli attaccanti del Sassuolo. Sbaglia la difesa empolese e Berardi, in area, appoggia a Matri. Quest'ultimo incrocia il sinistro e batte Skorupski. Al 43' chance per Pucciarelli ma Consigli dice no.