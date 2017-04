Empoli-Pescara, probabili formazioni: è spareggio salvezza

L'Empoli sfida il Pescara nel match della 31^ giornata di Serie A. Gli azzurri toscani hanno subito gol in tutte le ultime nove giornate di campionato, dopo che avevano tenuto la porta inviolata in 10 delle precedenti 21 e vengono da sette sconfitte di fila in campionato. Ora serve vincere.

QUI EMPOLI - In vista di questo vero e proprio match-ball salvezza, Martusciello ritrova Costa e Diousse, squalificati contro la Roma, ma perde Cosic, ieri al menisco. Il tecnico toscano sembra avere qualche dubbio solo a centrocampo e in attacco: in mezzo, Krunic non è al meglio e potrebbe essere sostituito da José Mauri; davanti, Thiam e Maccarone sono leggermente favoriti su Pucciarelli e Marilungo.

QUI PESCARA - Squadra che pareggia (con il Milan, però) non si cambia. Zeman medita la conferma degli undici giocatori che hanno fermato la squadra di Montella, compresi Fiorello in porta e il sorprendente Coulibaly a centrocampo. Oltre a Pepe, Gilardino e Stendardo, sarà indisponibile anche Vitturini.

PROBABILI FORMAZIONI

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Barba, Pasqual; Krunic, Dioussè, Croce; El Kaddouri; Maccarone, Thiam. Allenatore: Martusciello.

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Bovo, Campagnaro, Biraghi; Memushaj, Muntari, Coulibaly; Benali, Bahebeck, Caprari. Allenatore: Zeman.