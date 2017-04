Empoli-Pescara, le pagelle: bravo El Kaddouri. Male Veseli

I VOTI

Empoli (4-3-1-2): Skorupski 6; Laurini 5, Veseli 5, Barba 6, Pasual 6,5; Krunic 6,5, Buchel 6 (71' Diousse 6), Croce 6; El Kaddouri 7; Thiam 6 (83' Mchedlidze sv) , Marilungo 6,5 (62' Pucciarelli 6). A Disp: Pelagotti; Zambelli; Dimarco; Bellusci; Costa; Jose Mauri; Zajc; Tello; Maccarone. All.: Martusciello

Pescara (4-3-3): Fiorillo 6; Zampano 5,5, Bovo 5, Campagnaro 5,5, Biraghi 6; Memushaj 6, Muntari 5,5 (62' Bruno 6), Coulibaly 5,5 (68' Verre 6); Caprari 6,5, Bahebeck 6,5 (36' Brugman 6), Banali 6,5. A Disp: Bizzarri; Crescenzi; Coda; Fornasier; Milicevic; Kastanos; Cerri; Mitrita; Muric. All.: Zeman

MIGLIORI TODAY

El Kaddouri 7 - E' l'uomo più pericoloso dei toscani. In avvio è lucido a trasformare in gol un assist di Marilungo.

Krunic 6,5 - Il giovane centrocampista sta crescendo sempre di più. In queste sfida, poi, è sempre importante.

Pasqual 6,5 - L'esperto terzino gioca una partita solida sulla corsia mancina. Nel primo sfiora il gol con un palo clamoroso.

PEGGIORI TODAY

Veseli 5 - E' nettamente l'anello debole della difesa di Martusciello. Nei primi venti minuti il Pescara sfiora la rete per due sue colpe.

Laurini 5 - Vaga nel campo in occasione della rete dell'uno a uno del Pescara tenendo in gioco Caprari.