Empoli-Pescara 1-1 | Un punticino per la salvezza, ma che fatica

L'Empoli pareggia 1 a 1 contro il Pescara, nel match della 31^ giornata di Serie A. Al nono Omar El Kaddouri sblocca il match sfrutando un assist di Guido Marilungo. Al 31', però, Gianluca Caprari pareggia i conti.

PRIMO TEMPO - La squadra di Zeman parte forte sfiorando subito il gol con Benali. Risponde l'Empoli che al 7' colpisce un clamoroso palo su punizione con Pasqual. I ragazzi di Martusciello insistono e passano al 9'. Rimessa laterale di Laurini, sponda i Marilungo per l'accorrente El Kaddouri che con un tiro preciso batte Fiorillo: è 1 a 0.

Il Pescara però non molla e al 31' pareggia. Contropiede fulminante degli abruzzesi: azione nata da un tacco geniale di Benali. Bahebeck vede così la strada spianarsi davanti a sé, visto il fuorigioco sbagliato dalla difesa di casa. Passaggio per Caprari che, tutto solo, ha messo a sedere Skorupski prima di depositare la palla in rete. Al 36' Bahebeck va ko: al suo posto l'ex Brugman.