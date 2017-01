Empoli-Palermo, probabili formazioni: confermato Mchedlidze

L'Empoli ospita il Palermo, nella prima partita del 2017 valevole per la diciannovesima giornata di campionato. Martusciello non può sbagliare nel match salvezza del Castellani. In avanti Marilungo potrebbe avere la meglio su Maccarone e Pucciarelli.

QUI EMPOLI - Contro i siciliani dovrebbe rientrare Saponara, che ritroverà un posto sulla trequarti alle spalle della coppia Mchedlidze-Marilungo, con quest'ultimo favorito su Pucciarelli. In difesa riecco Laurini. Recuperati, invece, Marilungo, Laurini e Pasqual. Gilardino dovrebbe dare forfait ufficialmente a causa di un fastidio muscolare. Dietro la sua assenza potrebbe però nascondersi un prossimo addio al club con la rescissione del contratto.

QUI PALERMO - Corini col dubbio Aleesami, a riposo per influenza: l'esterno comunque potrebbe recuperare per la gara del Castellani. Nel 3-4-2-1, più Henrique di Diamanti. Non recuperano Andelkovic e Rajkovic, ancora sottoposto a fisioterapia.

PROBABILI FORMAZIONI

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Veseli, Pasqual; Krunic, Diousse, Croce; Saponara; Marilungo, Mchedlidze. A disp.: Pelagotti, Pugliesi, Mauri, Maiello, Dimarco, Barba, Pereira, Cosic, Tello, Buchel, Pucciarelli, Maccarone. All.: Martusciello Indisponibili: Zambelli, Costa, Gilardino

Palermo (3-4-2-1): Posavec; Goldaniga, Gonzalez, Cionek; Rispoli, Jajalo, Gazzi, Aleesami; Quaison, Henrique; Nestorovski. A disp.: Fulignati, Marson, Morganella, Pezzella, Vitiello, Hiljemark, Diamanti, Chochev, Balogh, Bentivegna, Embalo, Sallai, Trajkovski. All.: Corini Indisponibili: Rajkovic, Giuliano, Andelkovic