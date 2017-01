Empoli-Palermo 1-0 | Ci pensa Big Mac su rigore: tre punti d'oro per la salvezza

L'Empoli vince 1 a 0 contro il Palermo, nel match della 19^ giornata di Serie A. I toscani provano a gestire il pallone ma in avanti fanno fatica a sfondare. Nella ripresa Massimo Maccarone entra e sblocca la sfida su rigore. E' il gol che regala tre punti d'oro ai padroni di casa.

PRIMO TEMPO - Ospiti subito pericolosi con l'accorrente Rispoli che fa venire i brividi ai toscani. Meglio il Palermo in avvio, conscio del fatto che una sconfitta potrebbe avvantaggiare, di molto, l'Empoli nella corsa salvezza. I ragazzi di Martusciello, tuttavia, non si fanno spaventare e rispondono colpo su colpo coordinati dalla regia di Saponara.

Al 26' la prima occasione del match: siluro di Bellusci disinnescato da Posavec. Dal corner che ne segue ci prova anche Dioussé: palla in curva. Al 35' ci prova anche il Palermo con una azione manovrata ma il tiro di Jajalo e da Serie B. Il ritmo di gara, lento, di certo non favorisce lo spettacolo.

SECONDO TEMPO - Si riparte con lo stesso canovaccio tattico anche nella ripresa. Al 58' prima, grande, occasione per il Palermo con Jajalo che impegna Skorupski in corner. Al 65' Martusciello inserisce Pucciarelli al posto dell'anonimo Saponara. Al 67' destro dal limite di Quaison che chiama alla respinta Skorupski. Tiro potente, ma centrale: attento il portiere polacco.

Martusciello le prova tutte: Maccarone per Marilungo. E alla prima azione Big Mac si guadagna il rigore, per fallo subito da Cionek. Dal dischetto va proprio Maccarone che non sbaglia: è 1 a 0. Corini allora cambia: Diamanti per Cionek. Al minuto 85 il neo entrato Balogh impegna Skorupski. Nel finale il Palermo chiede un rigore, ma l'Empoli resiste e porta a casa una vittoria importantissima in chiave salvezza.

TABELLINO

Empoli (4-3-1-2): Skorupski 6; Laurini 6,5, Bellusci 6,5, Cosic 6, Pasqual 6; Krunic 5,5, Dioussé 6, Croce 6,5; Saponara 5 (65' Pucciarelli 6); Marilungo 5 (75' Maccarone 7), Mchedlidze 6. A disp.: Pelagotti, Pugliesi, Mauri, Tchanturia, Dimarco, Veseli, Pereira, Tello, Buchel. All.: Martusciello

Palermo (3-4-2-1): Posavec 6; Goldaniga 6,5, Gonzalez 5,5, Cionek 5,5 (80' Diamanti 6); Rispoli 6, Jajalo 5,5 (83' Balogh sv), Gazzi 6,5, Morganella 5,5 (74' Aleesami 6); Quaison 6, Henrique 6,5; Nestorovski 5. A disp.: Fulignati, Marson, Pezzella, Vitiello, Hiljemark, Diamanti, Chochev, Embalo, Sallai, Trajkovski. All.: Corini

Marcatori: Maccarone (E)

Ammoniti: Laurini (E), Morganella (P), Cionek (P)