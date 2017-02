Empoli-Lazio, le pagelle: Krunic che gemma. Male Costa e Bellusci

I VOTI

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski 6,5 Laurini 6 (76' Veseli 6), Bellusci 5, Costa 5, Pasqual 5,5; Krunic 5,5, Diousse 6, Croce 6 (74' José Mauri 6); El Kaddouri 6; Pucciarelli 6, Maccarone 5,5 (72' Thiam 6). A disp. Pelagotti, Pugliesi, Dimarco, Cosic, Zambelli, Barba, Buchel, Zajc. All. Martusciello.

LAZIO (4-3-3): Strakosha 6; Basta 6, Wallace 6, Hoedt 6, Radu 6,5 (80' Djordjevic 6); Parolo 6, Biglia 6,5, Milinkovic 6 (58' Keita 7); Felipe Anderson 6,5, Immobile 6,5, Lulic 6,5. A disp. Borrelli, Vargic, Patric, Bastos, de Vrij, Lukaku, Murgia, Abukar, Crecco, Tounkara. All. Inzaghi.

MIGLIORI TODAY

Skorupski 6,5 - Altra partita impegnativa per il portiere polacco sempre impegnato da Immobile, Felipe Anderson, Biglia e compagni.

Krunic 6,5 - Deve migliorare in fase difensiva ma non tira mai indietro la gamba. Si inventa un gran gol con un siluro.

PEGGIORI TODAY

Bellusci 5 - Si addormenta in occasione del gol di Immobile quando, dopo un campanile, si perde l'attaccante laziale.

Costa 5 - Fuori posizione, crolla nel finale quando si addormenta perdendosi Keita che lo punisce.

Pasqual 5,5 - Quando crossa è spesso pericolo, però in fase di copertura va in apnea quando Felipe Anderson lo punta.

Maccarone 5,5 - Come al solito lotta con grinta e intensità ma fatica pungere. Hoedt e Wallace lo mangiano.