Empoli-Genoa, probabili formazioni: dubbi in attacco per i toscani

L'Empoli affronta il Genoa nel match della 27^ giornata di Serie A. Ci sono stati ben quattro pareggi nei sette confronti tra Empoli e Genoa in Serie A: due vittorie per i toscani e una per i liguri. I toscani sono imbattuti in casa contro il Genoa in A, grazie a due pareggi seguiti dalla vittoria per 2-0 della scorsa stagione.

QUI EMPOLI - Mchedlidze ancora out: il mal di schiena lo terrà fuori al 95%. C'è una remota possibilità, ma difficilmente ci sarà. Dunque il tecnico dovrebbe affidarsi alla coppia Maccarone-Pucciarelli, con El Kaddouri alle spalle. A centrocampo Croce favorito su Mauri.

QUI GENOA - La novità potrebbe esserci in attacco dove, in questo momento, sono in netta ascesa le quotazioni di Pinilla, favorito per una maglia da titolare rispetto a Palladino. Cataldi in regia con accanto Hiljemark e Rigoni. Gentiletti supera Izzo in difesa.

PROBABILI FORMAZIONI

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Diousse, Croce; El Kaddouri; Pucciarelli, Maccarone. Allenatore: Martusciello.

Genoa (3-5-2): Lamanna; Gentiletti, Burdisso, Munoz; Lazovic, Hiljemark, Cataldi, Rigoni, Laxalt; Pinilla, Simeone. Allenatore: Mandorlini.