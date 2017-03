Empoli-Genoa 0-2 | Azzurri timidi, Ntcham e Hiljemark sbancano il Castellani

L'Empoli perde 2 a 0 contro il Genoa, nel match della 27^ giornata di Serie A. La partita del Castellani è tutt'altro che emozionante. Azzurri e rossoblu giovano a sprazzi con qualche timido tiro in porta. Nel finale Oliver Ntcham e Oscar Hiljemark beffano i toscani.

IL MATCH - Al 3' primo guizzo dei toscani con Croce che pesca bene Maccarone, la cui conclusione è inguardabile. Risponde il Genoa in contropiede con Pinilla che impegna Skorupski. Si gioca a ritmi blandi al Castellani con qualche strappo da una e dall'altra parte. Al 18' primo giallo del match: Rigoni viene ammonito per un intervento su Krunic. Il numero 30 del Genoa non era diffidato.

Al 25' bellissimo contropiede di Croce che converge e calcia di mancino: respinge Lamanna. Al 37' ci prova Bellusci: gran calcio di punizione del numero 51 che esce di pochissimo. Al 40' fantastico contropiede di Simeone che calcia col mancino ma trova ancora Skorupski.

Nella ripresa il ritmo resta sempre lo stesso. Martusciello, poco contento, inserisce Marilungo per Maccarone. Le squadre, però, non sembrano volersi far male. Le occcasioni da rete non ci sono e i minuti passano.

Al minuto 89 arriva la beffa. Cross di Laxalt dalla sinistra, con Bellusci che allontana di testa: Ntcham calcia direttamente a rete e supera Skorupski. L'Empoli crolla e nel recupero Hilijemark raddoppia. E' 2 a 0 al Castellani. Vince il Genoa. Brutto ko per l'Empoli.

TABELLINO

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski 6; Laurini 5,5; Bellusci 5,5; Costa 5,5; Pasqual 5,5; Krunic 6,5; Diousse 6; Croce 6,5; El Kaddouri 6 (84' Buchel sv); Pucciarelli 5,5; Maccarone 5. A Disp: Pelagotti; Pugliesi; Zambelli; Dimarco; Veseli; Barba; Cosic; Zajc; Tello; Thiam; Marilungo. Allenatore: Martusciello

GENOA (3-5-2): Lamanna 6; Munoz 6; Burdisso 6; Izzo 6; Lazovic 5,5; Hiljemark 7; Cataldi 6 (84' Cofie sv); Rigoni 5 (62' Ntcham 7); Laxalt 5,5; Simeone 6; Pinilla 6. A Disp: Zima; Rubinho; Edenilson; Gentiletti; Biraschi; Brivio; Beghetto; Morosini; Taarabt; Palladino. Allenatore: Mandorlini

MARCATORI: Ntcham (G), Hiljemark (G)

AMMONITI: Rigoni (G), Bellusci (E), Maccarone (E), Pinilla (G), Diousse (E)