Empoli-Genoa, le pagelle: Croce lotta. Maccarone spuntato

I VOTI

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski 6; Laurini 5,5; Bellusci 5,5; Costa 5,5; Pasqual 5,5; Krunic 6,5; Diousse 6; Croce 6,5; El Kaddouri 6 (84' Buchel sv); Pucciarelli 5,5; Maccarone 5. A Disp: Pelagotti; Pugliesi; Zambelli; Dimarco; Veseli; Barba; Cosic; Zajc; Tello; Thiam; Marilungo. Allenatore: Martusciello

GENOA (3-5-2): Lamanna 6; Munoz 6; Burdisso 6; Izzo 6; Lazovic 5,5; Hiljemark 7; Cataldi 6 (84' Cofie sv); Rigoni 5 (62' Ntcham 7); Laxalt 5,5; Simeone 6; Pinilla 6. A Disp: Zima; Rubinho; Edenilson; Gentiletti; Biraschi; Brivio; Beghetto; Morosini; Taarabt; Palladino. Allenatore: Mandorlini

MIGLIORI TODAY

Croce 6,5 - L'esperto centrocampista dell'Empoli torna titolare. La sua presenza, per i compagni di squadra, è sinonimo di garanzia.

Krunic 6,5 - Ovviamente non è ancora al livello di Zielinski, ma il bosniaco sta crescendo bene. Nella ultime giornate anche migliorato in fase difensiva.

PEGGIORI TODAY

Maccarone 5 - Big Mac ha tanta voglia, corre e ci prova ma le sue conclusioni sono sbilenche o timide.

Pucciarelli 5,5 - Come il suo compagno di reparto, anche il numero 20 è un po' troppo evanescente. Non tira praticamente mai in porta.