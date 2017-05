Empoli-Bologna, probabili formazioni: Martusciello non può sbagliare

L'Empoli contro il Bologna nel match della 35^ giornata di Serie A. Il Bologna non batte l'Empoli in Serie A dal gennaio 2004: da allora due successi toscani seguiti da due pareggi. Cinque degli 11 confronti tra Empoli e Bologna in Serie A sono terminati 0-0, tra cui gli ultimi due in ordine di tempo.

QUI EMPOLI - Nell'attacco toscano potrebbe essere riproposto il tandem Thiam-Pucciarelli, difficile il ritorno tra i convocati per Mchedlidze e Marilungo. Recuperati Veseli e Croce, in ripresa anche Laurini. Rischia Krunic per un fastidio al collaterale, sarà da valutare nell'ultimo allenamento, in preallarme Tello.

QUI BOLOGNA - A disposizione Dzemaili e Pulgar scontate le rispettive squalifiche, ma lo svizzero è fermo a Casteldebole per una contrattura muscolare e non partirà con la squadra per Empoli. Non al meglio neppure Masina, in difesa occasione per Krafth e Mbaye. Primi passi in gruppo per Torosidis, Di Francesco e Helander che puntano quantomeno alla convocazione.

PROBABILI FORMAZIONI

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Barba, Pasqual; Krunic, Dioussè, Croce; El Kaddouri; Pucciarelli, Thiam. Allenatore: Martusciello.

Bologna (4-3-3): Mirante; Torosidis, Gastaldello, Maietta, Mbaye; Donsah, Viviani, Taider; Verdi, Destro, Krejci. Allenatore: Donadoni.