Empoli-Bologna 3-1 | Vittoria d'esperienza, mattoncino per la salvezza

L'Empoli vince 3 a 1 contro il Bologna, nel match della 35^ giornata di Serie A. Dopo 5 minuti i padroni di casa passano con Daniele Croce. Poco dopo pareggia Simone Verdi. Prima dell'intervallo Manuel Pasqual fa 2 a 1. Nella ripresa gioia anche per Andrea Costa.

PRIMO TEMPO - Al 5' toscani avanti. Pasqual batte il piazzato dalla destra. Palla in area, rimpallo tra Costa e Mbaye e la sfera arriva all'accorrente Croce, che di prima intenzione batte Mirante. Al minuto 11 pareggia il Bologna. Lancio in profondità per Verdi, che controlla al limite dell'area, rientra sul sinistro e spara una staffilata che non dà scampo e Skorupski e s'infila all'angolino: è 1 a 1.

Dopo un super avvio i ritmi calano e gli errori aumentano. Al 30' chance per Pucciarelli. Palla in profondità per il numero 20, che calcia subito ma trova un attento Mirante che respinge.

Al 31' Pasqual mette in mezzo un pallone da un calcio di punizione e a centro area sbuca Bellusci, che di testa spara addosso a Mirante.

Al 39' Pasqual fa 2 a 1. L'ex Fiorentina riceve sulla sinistra, si accentra leggermente e scarica un sinistro portentoso sul quale Mirante non può nulla.

SECONDO TEMPO - Al 47' l'Empoli fa 3 a 1. Sugli sviluppi di un corner la sfera non viene spazzata bene dalla difesa del Bologna. Arriva così a Costa, che scarica il sinistro sul primo palo e batte Mirante. Al 50' sostituzione per il Bologna: fuori Taider, dentro Petkovic.

Al 65' sostituzione per l'Empoli: fuori Laurini, dentro Veseli. La partita scorre via senza più emozioni. L'Empoli porta a casa la missione e i conseguenti tre punti. Sconfitta indolore per il Bologna.

TABELLINO

Empoli (4-3-1-2): Skorupski 6; Laurini 6 (64' Veseli 6), Bellusci 6, Costa 7, Pasqual 7; Mauri 6, Diousse 6, Croce 7; El Kaddouri 6; Pucciarelli 5,5, Thiam 6,5 (75' Maccarone 6). All.: Martusciello

Bologna (4-3-3): Mirante 6,5; Krafth 5,5, Gastaldello 6, Maietta 5,5, Mbaye 5; Taider 5 (50' Petkovic 6), Pulgar 6, Donsah 6; Krejci 5,5 (74' Orj 6), Destro 5,5, Verdi 7. All.: Donadoni

Marcatori: Croce (E), Verdi (B), Pasqual (E), Costa (E)

Ammoniti: Gastaldello (B), Krejci (B), Pasqual (E)