Livorno, raccolta fondi dei tifosi della Curva Fiesole

Bella dimostrazione di solidarietà da parte del tifo organizzato della Fiorentina: in mattinata - attraverso la propria pagina ufficiale - il gruppo Unonoveduesei ha indetto una raccolta fondi da destinare alle vittime dell'alluvione che ha colpito Livorno e dintorni. La raccolta avverrà prima della partita Fiorentina-Bologna, in programma sabato 16 settembre alle 18 secondo le modalità indicate nel comunicato.