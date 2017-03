Crotone-Fiorentina, probabili formazioni: dubbio Saponara-Badelj

La Fiorentina affronta il Crotone nel match della 29^ giornata di Serie A. La Viola non ha subito gol nelle ultime due giornate e ha sempre vinto quando si è portata in vantaggio in trasferta mentre la squadra di Nicola ha sempre perso quando è andato sotto nel punteggio in casa.

QUI CROTONE - Sono tre i dubbi di Nicola, praticamente uno per reparto. In difesa Mesbah favorito su Martella; a centrocampo Acosty su Stoian e in attacco Trotta potrebbe partire titolare lasciando Tonev in panchina.

QUI FIORENITNA - Non dovrebbe cambiare il 3-4-2-1 con Maxi Olivera (ma qui c'è il ballottaggio con Tello) esterno sinistro e Chiesa esterno destro. Saponara e Bernardeschi a rifinire alle spalle di Kalinic con Borja Valero sulla linea dei centrocampisti. L'alternativa sarebbe Badelj in mezzo al campo con Borja Valero più avanzato.

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (3-4-3): Cordaz; Rosi, Ferrari, Ceccherini, Mesbah; Rohden, Barberis, Crisetig, Acosty; Falcinelli, Trotta. Allenatore: Rastelli.

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Gonzalo, Astori; Chiesa, Vecino, Borja Valero, Olivera; Saponara, Bernardeschi; Kalinic. Allenatore: Sousa.