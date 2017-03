Crotone-Fiorentina, le pagelle: bravo Ilicic. Tello a intermittenza

I VOTI

Crotone (4-4-2): Cordaz 6,5; Rosi 6, Ceccherini 6 (60' Dussenne 6), Ferrari 6, Mesbah 6; Tonev 5 (52' Trotta 6), Rohden 6,5, Crisetig 6, Stoian 6; Barberis 6, Falcinelli 6. Panchina: Festa, Sampirisi, Kotnik, Capezzi, Suljic, Nalini, Acosty. Allenatore: Davide Nicola.

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu 6; Sanchez 5,5, Gonzalo Rodriguez 6,5, Astori 6; Chiesa 5,5 (61' Saponara 6), Vecino 6, Badelj 6 (71' Olivera 6), Borja Valero 6, Tello 5,5; Ilicic 6,5 (71' Babacar 6); Kalinic 6,5. Panchina: Sportiello, De Maio, Olivera, Salcedo, Milić, Cristóforo, Hagi. Allenatore: Paulo Sousa.

MIGLIORI TODAY

Ilicic 6,5 - Lo sloveno, ispirato, sfiora più volte la rete. Nel primo tempo colpisce un clamoroso palo a Cordaz battuto.

Gonzalo Rodriguez 6,5 - Dopo diverse partite incerte il capitano della Fiorentina disputa una prova positiva. Attento e bravo ad aiutare anche Sanchez.

Kalinic 6,5 - Il croato spreca almeno quattro ghiotte occasioni da rete ma non molla e con un tocco da campione nel finale decide il match.

PEGGIORI TODAY

Tello 5,5 - Come al solito gioca una partita a intermittenza. Qualche buona giocata ma poco movimento senza palla e quasi nessuna copertura difensiva.

Sanchez 5,5 - Il colombiano si arrangia come può ma nelle palle aeree contro Falcinelli non la prende praticamente mai.

Chiesa 5,5 - Ha giocato partite decisamente megliori l'esterno della Fiorentina. La sua sua partita dura appena un'ora.