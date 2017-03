Crotone-Fiorentina 0-1 | Il guizzo di Kalinic nel finale: tre punti d'oro

La Fiorentina vince 1 a 0 contro il Crotone, nel match della 29^ giornata di Serie A. Si gioca a viso aperto allo Scida con diverse occasioni da rete. Al 90' Nikola Kalinic decide la sfida.

PRIMO TEMPO - Al 3' subito Fiorentina pericolosa con Tello. Ilicic vede lo scatto dell'ex Barcellona alle spalle di Rohden e lo serve, ma il catalano, defilato ma molto vicino a Cordaz, conclude alto con il destro. La Fiorentina imposta una partita di controllo, mentre il Crotone attende compatto per ripartire. Al 13' ci prova Tonev che raccoglie l'assistenza e calcia. Tentativo non proprio pericoloso.

Al 16' brivido per Tatarusanu con Falcinelli che, da due passi, sfiora la rete. Il Crotone insiste e con Barberis e Falcinelli sfiora ancora la rete, ma la precisione viene meno al momento dei tiri. Risponde la Viola con Kalinic ma Cordaz è bravo a dire "no". Al 29' ci prova Ilicic su punizione. Calcia bene teso sopra la barriera, ma la traiettoria è un po' troppo centrale: Cordaz la segue e blocca la palla in presa sicura.

Insiste la Fiornetina. Al 32' palo di Ilicic che avanza in area sul lato destro, calciando poi a girare con il sinistro sul secondo palo. Cordaz immobile, ma la sfera centra in pieno il legno. Poco dopo è Kalinic a sfiorare l'uno a zero. E' l'ultima emozione del primo tempo.