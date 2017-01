Crotone-Empoli, probabili formazioni: sfida salvezza

L'Empoli affronta il Crotone nel match salvezza della 22^ giornata di Serie A. I calabresi sono con l'acqua alla gola e devono vincenre, mentre i toscani se dovessero fare il colpaccio sarebbero (quasi) salvi.

QUI CROTONE - Palladino torna disponibile e ritroverà la fascia sinistra del 4-4-2 calabrese. Dalla Coppa d'Africa rientra Mesbah, ancora out Tonev. Ce la fa Trotta smaltito un lieve affaticamento lamentato mercoledì. In mezzo al campo cerca conferma Barberis, mentre in difesa Martella punta a scalzare Sampirisi.

QUI EMPOLI - Niente Crotone per Pasqual e Tello: a sinistra ci sarà Dimarco. In dubbio Saponara e Laurini, che non si sono allenati. Veseli terzino titolare, Pucciarelli ancora da trequartista. Scalpita Maccarone che vuole timbrare il cartellino e andare in gol.

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Crisetig, Barberis, Palladino; Falcinelli, Trotta A disp.: Festa, Dussenne, Sampirisi, Claiton, Capezzi, Gnahoré, Stoian, Nalini, Simy. All.: Nicola Indisponibili: Tonev, Mesbah

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Veseli, Bellusci, Costa, Dimarco; Krunic, Dioussé, Croce; Buchel; Mchedlidze, Pucciarelli A disp.: Pelagotti, Pugliesi, Cosic, J. Mauri, M. Pereira, Zajc, Marilungo, Thiam, Maccaron. All.: Martuscello Squalificati: Pasqual (1), Tello (1) Indisponibili: Zambelli, Barba, Saponara, Laurini