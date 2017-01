Crotone-Empoli 4-1 | Falcinelli stende i toscani e riapre il discorso salvezza

L'Empoli perde 4 a 1 contro il Crotone, nel match dalla 22^ giornata di Serie A. I padroni di casa partono bene e passano con Adrian Stoian. Prima dell'intervallo Levan Mchedlidze pareggia i conti. Nella ripresa Diego Falcinelli con tre gol riporta avanti i rossoblù e regala tre punti d'oro.

PRIMO TEMPO - Alta la posta in palio, soprattutto per i padroni di casa che hanno bisogno di tre punti. Inizio positivo del Crotone, che spinge con insistenza. Passivo l'atteggiamento dell'Empoli, che si limita a difendere. I ragazzi di Martusciello dormono e i padroni di casa passano.

La rete arriva al 25'. Palladino appoggia a rimorchio per Stoian, che lascia scorrere il pallone sul destro e dal limite fa partire un tiro che s'infila sul secondo palo senza lasciare scampo a Skorupski. Barcolla l'Empoli. Al 33' ci prova ancora Falcinelli. Sinistro dalla trequarti che finisce alto sopra la traversa.

Al 40' l'Empoli, a sorpresa, fa 1 a 1. Conclusione dal limite non irresistibile di Mchelidze: decisiva però la deviazione di Ceccherini, che sporca la traiettoria traendo in inganno Cordaz. In parità prima dell'intervallo.

SECONDO TEMPO - Al 52' ci prova Falcinelli. Palladino trova il compagno al centro dell'area, il cui tiro è indirizzato verso Skorupski, che riesce quindi ad adodmesticare il pallone in due tempi. Al 56' Falcinelli fa 2 a 1. Cross teso su calcio di punizione da parte di Barberis: Falcinelli si inserisce con i tempi giusti e con un colpo di testa fa gol.

Al 79' chance per Maccarone. Lancio di Pucciarelli per l'ex Siena, che ha tutto il tempo di coordinarsi: la sua volèe non inquadra lo specchio e termina sul fondo. Al 91' Falcinelli, su rigore, fa ancora gol e poi al 93' cala anche il poker. Non c'è più tempo. Vince il Crotone 4 a 1.

TABELLINO

Crotone (4-3-3): Cordaz 5,5; Rosi 6,5, Ceccherini 5, Ferrari 6, Martella 6,5; Rohden 6, Crisetig 6, Barberis 5,5; Palladino 7, Falcinelli 8, Stoian 7. A disp.: Festa, Viscovo, Dussenne, Sampirisi, Claiton, Capezzi, Gnahoré, Sulijc, Trotta, Acosty, Nalini, Simy. All.: Nicola

Empoli (4-3-1-2): Skorupski 5; Veseli 5, Bellusci 5, Costa 5, Dimarco 5; Krunic 6, Dioussé 6, Croce 6; Pucciarelli 5,5; Mchedlidze 6,5, Marilungo 5 (59' Maccarone 5). A disp.: Pelagotti, Pugliesi, Cosic, J. Mauri, Zambelli, M. Pereira, Zajc, Thiam, Buchel. All.: Martusciello

Marcatori: Stoian (C), Mchedlidze (E), 2 Falcinelli (C)

Ammoniti: Ceccherini (C), Falcinelli (C), Krunic (E)