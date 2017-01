Crotone-Empoli 4-1, le pagelle: difesa pessima. Si salva Levan

I VOTI

Crotone (4-3-3): Cordaz 5,5; Rosi 6,5, Ceccherini 5, Ferrari 6, Martella 6,5; Rohden 6, Crisetig 6, Barberis 5,5; Palladino 7, Falcinelli 8, Stoian 7. A disp.: Festa, Viscovo, Dussenne, Sampirisi, Claiton, Capezzi, Gnahoré, Sulijc, Trotta, Acosty, Nalini, Simy. All.: Nicola

Empoli (4-3-1-2): Skorupski 5; Veseli 5, Bellusci 5, Costa 5, Dimarco 5; Krunic 6, Dioussé 6, Croce 6; Pucciarelli 5,5; Mchedlidze 6,5, Marilungo 5 (59' Maccarone 5). A disp.: Pelagotti, Pugliesi, Cosic, J. Mauri, Zambelli, M. Pereira, Zajc, Thiam, Buchel. All.: Martusciello

MIGLIORI TODAY

Mchedlidze 6,5 - Un leone, regge da solo il reparto d'attacco e segna in chiusura di primo tempo. Esce per infortunio.

PEGGIORI TODAY

Marilungo 5 - Completamente isolato in avanti: nessuna giocata degna di nota. Martuscello lo sostituisce.

Maccarone 5 - Conferma il suo periodo di forma non brillante commettendo diversi errori banali. In fase calante.

Veseli 5 - Stoian fa quello che vuole sulla sinistra e lui resta a guardare. Timido in fase di possesso. Laurini è un'altra cosa.

Bellusci 5 - Dopo un buon primo tempo crolla insieme ai compagni. Suo il fallo da rigore su Stoian. Malissimo.