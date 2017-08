Pioli: "Emozionato per l'inizio della nuova avventura, il passato è alle spalle"

Alla vigilia del primo incontro della stagione 2017-2018 di Serie A, che vedrà la Fiorentina far visita all'Inter, il tecnico viola Stefano Pioli è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

La partita di San Siro sarà una sorta di battesimo del fuoco per i toscani, che conclusa l'era Sousa, ripartiranno da una squadra profondamente mutata rispetto al recente passato. L'incognita maggiore è legata proprio ai tanti volti nuovi giunti a Firenze che avranno il dovere di non far rimpiangere gente come Borja Valero, Bernardeschi e Vecino (e a breve anche Kalinic...). Pioli in tal senso, si è detto comunque ottimista e soddisfatto del lavoro portato avanti dalla dirigenza. Di seguito gli spunti principali del suo confronto con i giornalisti;

Obiettivi stagionali

Visto il clima d'incertezza creatosi attorno alla Fiorentina è difficile ipotizzare quale possa essere l'obiettivo stagionale del club dei Della Valle. Ne è consapevole Pioli che nel rispondere a proposito dei traguardi di quest'anno ha preferito non porsi limiti: "Non possiamo sapere dove arriveremo però dobbiamo essere ambiziosi partita dopo partita. Abbiamo preso giovani di talento e con ambizione. Dovremo ragionare con la mentalità di chi vuole provare a vincere ogni singola partita. Solo alla fine vedremo dove saremo arrivati".

Le probabili scelte di formazione

Come spesso accade il tecnico emiliano non si è sbilanciato per quanto riguarda l'undici titolare che andrà in campo domani sera: "Il modulo? In un sistema di gioco si devono tenere in considerazione anche le posizioni che si modificano in base alle qualità dei giocatori e degli avversari. Babacar dal 1'? Giocherà chi se lo meriterà. Ha fatto un buon precampionato ma non eccezionale. Dipenderà da lui e dai compagni. Badelj? Sta meglio, mentre Saponara ancora no, spero possa rientrare presto. Per i dubbi mi prendo ancora la nottata e domani mattina per decidere".

Inter-Fiorentina, gara dai tanti ex

La gara di San Siro metterà di fronte tanti ex a partire da Pioli, che ha guidato i nerazzurri da novembre 2016 fino all'esonero dello scorso maggio, passando per Borja Valero e Vecino, sbarcati alla Pinetina in estate (anche Benassi e Biraghi nelle fila dei viola ndr). "Emozionato per domani? Io lo sarò - ha dichiarato l'allenatore viola - ma solo perché comincio una nuova avventura. Il passato è alle spalle e quello che mi interessa è solo questo campionato. Sono curioso di scoprire che risultati ci darà il nostro lavoro. Cosa proveranno gli altri? Non lo so e onestamente mi interessa anche poco".

Il bilancio provvisorio sul calciomercato

Inevitabilmente nel corso della conferenza è stato toccato anche l'argomento mercato a proposito del quale Pioli si è dichiarato ugualmente soddisfatto nonostante i tanti casi che hanno costellato l'estate dei toscani: "La squadra è completa, abbiamo preso i calciatori con e caratteristiche che cercavamo. Gente giovane e motivata. Sarà il campo a stabilire se la squadra è all'altezza. Le prime due giornate di campionato costituiranno delle incognite per tutte e per noi qualcosina in più. Cercheremo di essere all'altezza fin da domani". Sul nuovo arrivato Simeone, giocatore di grande prospettiva ed erede designato di Kalinic, il tecnico ha dichiarato: "L'ho trovato molto bene, è carico, così come tutti i nuovi che sono arrivati in settimana. Sono convinto che abbiamo fatto un ottimo lavoro e che presto raccoglieremo i frutti". Infine una battuta sul caso Kalinic: "Per un allenatore prima si risolvono queste situazioni e meglio è. Lo stesso vale per il ragazzo. Certo è che per la professionalità i comportamenti dovevano essere altri ed evidentemente in questo caso qualcosa non è andato"