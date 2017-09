Pioli: "Sosta sfruttata per lavorare. Vogliamo cambiare la classifica già da domani"

Trascorse le due settimane di sosta, la Fiorentina è pronta a rituffarsi nel campionato. I viola domani pomeriggio saranno impegnati al Bentegodi di Verona contro l'Hellas in una gara in cui tutti si aspettano una reazione dopo le due sconfitte con cui si è aperta la stagione.

Il tecnico dei viola Stefano Pioli ha presentato il match di domani nella consueta conferenza stampa pre-partita, soffermandosi in particolar modo sulle difficoltà avute dai suoi in questo avvio di campionato. “Le due settimane di sosta sono state positive - ha detto -. Avevamo bisogno di lavorare, sebbene non fossimo tutti presenti. La classifica? E' inutile dire che non ci fa piacere e che vogliamo cambiarla già a partire da domani. Non abbiamo fatti zero punti solo per sfortuna. Contro la Samp potevamo e dovevamo fare di più. In questo momento abbiamo bisogno di risultati che tuttavia passano dalle nostre prestazioni".

Considerazioni post-mercato

Il calciomercato che ha portato via da Firenze giocatori importanti e ne ha visti arrivare altri, più giovani e meno affermati, si è finalmente concluso con grande sollievo del tecnico. "Mi fa piacere che il mercato sia chiuso. Abbiamo preso ragazzi di qualità e motivati. Purtroppo siamo arrivati lunghi, è innegabile, ma ciò non deve costituire un alibi. Non siamo ancora una squadra collaudata, anche per questo motivo dovremo essere in partita fino alla fine. Nelle scorse uscite abbiamo avuto dei cali di tensione in alcune situazioni. Ci vorrà tempo per arrivare ad essere squadra. E' una rosa giovane che con la giusta voglia può far bene. Thereau? Sta bene fisicamente e moralmente, può occupare diversi ruoli e dare alternative alla squadra. Per la gara di domani.è a disposizione.

Appello alla proprietà

A Pioli è stato chiesto anche del suo rapporto con i Della Valle: "La proprietà si aspetta delle belle prestazioni - ha detto a tal proposito -.. C’è grande sostegno da parte loro, abbiamo iniziato un nuovo percorso. Stiamo cercando di costruire una squadra che ci possa dare soddisfazioni nel medio lungo termine. Li aspettiamo con ansia allo stadio. Vedere di persona la proprietà sarebbe uno stimolo in più per noi".

Hellas, avversario motivato

Dopo i ko contro Inter e Sampdoria il calendario mette i viola di fronte all'Hellas Verona, neopromossa che nelle prime due giornate ha collezionato un solo punto nel pari contro il Crotone. "Affronteremo un avversario molto motivato - ha dichiarato Pioli -, Come noi anche loro sono alla ricerca della prima vittoria.Sarà importante la nostra prestazione. Dovremo essere equilibrati e vogliosi di fare la partita. Nelle prime due partite i ragazzi hanno fatto capire che un'identità c’è, ma si devono mettere alla prova. Tutti noi abbiamo bisogno di risultati positivi".

Out Eysseric e Saponara

La sosta ha tolto a Pioli Eysseric, vittima di un problema alla caviglia. Il francese non ci sarà almeno fino alla 6a di campionato. Sembrava recuperato Saponara, che invece non partirà per Verona: "Mi auguro che da lunedì possa svolgere gli allenamenti con la squadra. E' migliorato, ma a volte non aveva il giusto ritmo per allenarsi completamente con la squadra. Spero possa essere convocato per la prossima partita. Sta meglio anche a livello morale". Infine una considerazione sul tifo viola: "Sui tifosi c'è poco da dire... Contro la Samp ci hanno sostenuto fino al fischio finale".