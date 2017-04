Half Marathon, i vincitori e un nuovo record | FOTO

Record alla Half Marathon di Firenze. I partecipanti sono partiti alle 9.30 da lungarno la Zecca e con un tempo di 1.02.29 il primo ad arrivare al traguardo è stato Ngeno Daniel Kipkirui, per le donne invece è stata Clementine Mukandanga con un tempo di 1.12.31.

Un'edizione record quella del 2017 in quanto nel 2016 il keniano Jonathan Kosgei Kanda dell'Atletica Castello aveva realizzato il tempo di 1:03:34.

La gara ha preso il via da Lungarno della Zecca con l’assessore allo Sport del Comune di Firenze Andrea Vannucci a dare lo start. L’arrivo com’è tradizione in piazza Santa Croce. Quest’anno battuto il record anche a livello di partecipanti: 5mila atleti provenienti da 45 nazioni al via. Quest’anno il tema prescelto è stato “Stop al bullismo”. La maglietta con la vignetta disegnata da Sergio Staino affronta un tema scottante. Il disegno di Staino rappresenta una giovane runner che prende a calci un prepotente.

Al nastro di partenza per la mezza maratona 3029 runner, con una netta preponderanza di atleti kenioti tra i top runner. Erano 37 le coppie in gara per la mezzaperuno, dove gli atleti hanno corso una frazione per uno. Bagno di folla anche per la non competitiva di 8 km, la walking di 5 km con Milena Megli e la Tommasino Run. Da ricordare che sabato 8 aprile, alla vigilia della gara, in 150 hanno partecipato alla manifestazione “A spasso con Dante”, passeggiata nei luoghi cari al sommo poeta guidata dal presidente del consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani.

La solidarietà è stata protagonista quindi all’Half Marathon Firenze Vivicittà. I due top runner keniani Elvis Kipkoech e Pauline Eapan, hanno corso per Run2gether, team che destina in beneficenza parte dei proventi dei premi vinti in gara: i soldi sono spediti al villaggio Kiambogo, (80 chilometri a nord di Nairobi) dove c'è il campo di allenamento e servono a sostenere alcune attività sociali (la scuola materna e primaria ed altre attività nei confronti dei più bisognosi).

Hanno corso la mezzaperuno anche tre rifugiati politici da Ghana e Costa d’Avorio, accolti da Oxfam a Firenze. I tre fanno parte del progetto “Un passo in avanti” coordinato dall’associazione di promozione sociale “La fontanina” in virtù di un accordo tra Uisp Firenze e Oxfam. I tre atleti sono seguiti sotto il profilo tecnico da Equipe Run.

L’Half Marathon ha confermato anche quest'anno il suo appeal internazionale. Quest’anno erano rappresentati tutti e cinque i continenti e c’erano iscritti da 45 nazioni.

Le presenze più consistenti da Spagna, Francia e Stati Uniti. Cinque giapponesi della delegazione organizzatrice di Vivicittà in Giappone hanno partecipato alla camminata di 5km a Firenze. Il 9 aprile infatti sono state 41 le città italiane e 17 nel mondo a correre assieme a Uisp per Vivicittà: tra le città estere Benguela, Bron, Budapest, Ginevra, Huambo, Luanda, Mocamedes, Gorizia, Osaka, Saint Caprais, Saint Ouen, Sarajevo, Tokyo, Tripoli, Tuzla, Yokohama, Vieux Condes, Zadidovici.

CLASSIFICA MASCHILE

NGENO Daniel Kipkirui (Ass. All. Libertas Orvieto) 1 02’ 29’’

TIONGIK Paul (Gp. Parco Alpi Apuane) 1 02’ 37’’

KISORIO Hosea Kimeli (Atl. Virtus Cr Lucca) 1 03’ 27’’

KIPKOECH Elvis (Run2gether) 1 05’ 19’’

KANDA Jonathan Kosgei (Atl. Castello) 1 06’ 27’

BENHAMDANE Rachid (Asd Dinamo sport) 1 08’ 07’’

MIDAR Hicham (Pod. Castelfranchese) 1 11’ 11’’

LASTRAIOLI Luca (Atl. Castello) 1 11’ 12’’

JAMALI Jilali (Gp Parco Alpi Apuane) 1 12’ 05’’

LABLAIDA (Gs Maiano) 1 12’ 08’’

CLASSIFICA FEMMINILE

MUKANDANGA Clementine Asd Runner Team 1 12’ 31’’

EAPAN Pauline Run2gether 1 14’ 37’’

KEMBOI Vivian Jerop #Iloverun Athletic Terni 1 16’ 36’’

MOHAMED MOHAMUD Hod Gs Il Fiorino 1 24’ 48’’

CHIARAMONTI Laura Cs Luivan Settignano 1 25’ 38’’

VENTURELLI Gloria Atl. Rcm Casinalbo 1 26’ 25’’

DORE Barbara Atletica Signa Asd 1 26’ 55’

BARUFFALDI Giordana Asd Run8 Team 1 29’ 03’’

BERISA-KLUSOCZKI Diana Lg Wien 1 29’ 59’

LOPEZ AGUIRREGABIRIA S. 1 32’ 04’’