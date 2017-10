Chievo-Fiorentina 2-1: doppietta di Castro, viola al tappeto

Sconfitta pesante per la Fiorentina, uscita battuta dal confronto esterno contro il Chievo. Dopo essere passati in vantaggio in avvio con un goal di Simeone, i viola hanno subito il ritorno dei padroni di casa, a segno due volte tra primo e secondo tempo con lo scatenato Castro.

Un brutto passo falso per la squadra di Pioli, che già nel secondo tempo contro l'Atalanta era andata in evidente sofferenza subendo il ritorno degli avversari. Un approccio sbagliato alla ripresa e la troppa imprecisione sotto porta degli attaccanti, hanno determinato una sconfitta evitabile, la quarta in sette giornate di campionato. Il tecnico viola, reduce dal poco invidiabile score di un solo punto nelle ultime tre partite, dovrà ora sfruttare al massimo le due settimane di sosta per ripresentarsi al meglio alla sfida con l'Udinese in programma il 13 ottobre al Franchi contro l'Udinese.

Primo tempo

La Fiorentina passa in vantaggio nelle prime battute dell'incontro: al 5' bello scambio tra Chiesa e Thereau, traversone del francese e incornata di Simeone che non lascia scampo a Sorrentino. Dopo il goal dell'1-0 rischiano i viola a seguito di un errato disimpegno di Badelj che Inglese non sfrutta. A metà del primo tempo arriva il pareggio del Chievo con Castro, lasciato colpevolmente solo da Biraghi e lesto a battere Sportiello da distanza ravvicinata. I padroni di casa provano a far male sull'asse Hetema-Inglese, l'attaccante gialloblu però non è preciso e spreca da buona posizione. Nel finale di tempo nuovo si rifà viva la squadra di Pioli con un colpo di testa di Simeone, servito da Veretout, disinnescato da Sorrentino. Si va al riposo sul risultato di 1-1.

Secondo tempo

L'avvio della ripresa è da incubo per la Fiorentina che incassa goal dopo neanche un minuto di gioco. Sventagliata dal lato sinistro del campo di Pucciarelli a cercare ancora Castro che in controtempo di testa beffa per la seconda volta Sportiello. Per i toscani non si mette bene: oltre allo svantaggio Chiesa esce per un fastidio al ginocchio, al suo posto Gil Dias. Simeone ha il pallone per pareggiare ma spreca. Nel finale Pioli toglie Thereau per Saponara. Al 12' è Badelj ad alzare troppo la mira dopo un ottimo spunto di Gil Dias. La Fiorentina si getta in avanti alla disperata alla ricerca del 2-2: Pioli aumenta il peso offensivo inserendo Babacar per Benassi ma l'assalto finale non porta a nulla e i viola sono costretti a capitolare.

Il tabellino di Chievo-Fiorentina 2-1

CHIEVO (4-3-1-2) - Sorrentino; Tomovic (64' Depaoli), Gamberini (70' Cesar), Dainelli, Cacciatore; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa (73' Bastien); Inglese, Pucciarelli. A disp.: Seculin, Confente, Bani, Rigoni, Gaudino, Garritano, Leris, Stepinski, Pellissier. All.: Maran

FIORENTINA (4-2-3-1) - Sportiello; Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi; Badelj, Veretout; Benassi (78' Babacar), Thereau (57' Saponara), Chiesa (53' Gil Dias); Simeone. A disp.: Dragowski, Laurini, Milenkovic, Olivera, Vitor Hugo, Sanchez, Eysseric, Cristoforo, Lo Faso. All.: Pioli



Arbitro: Giacomelli di Trieste

Marcatori: 6' Simeone (F). 25' e 46' Castro (C)

Ammoniti: Tomovic (C), Radovanovic (C), Veretout (F)