Chievo-Fiorentina, probabili formazioni: Gaspar e Olivera nell’undici di partenza

Fermata sul pari dall’Atalanta nell’ultima gara di campionato, la Fiorentina cerca riscatto sul campo del Chievoverona nella gara della 7a giornata di Serie A in programma domani pomeriggio alle 15.

Il pari con i bergamaschi ha lasciato più di qualche rimpianto, mettendo in mostra i limiti dei viola nella gestione del risultato. Contro i veneti, l’obiettivo è portare a casa i tre punti in modo tale da poter lavorare con fiducia e serenità nelle due settimane di sosta per gli impegni delle nazionali. Crederci è doveroso, anche in virtù del rendimento casalingo della squadra di Maran, sicuramente meno esaltante rispetto a quando gioca in trasferta.

Come arriva il Chievo

Maran deve rinunciare agli infortunati Meggiorini, Gobbi e Rigoni. Il tecnico clivense conferma la difesa composta per tre quarti dagli ex fiorentini Tomovic, Gamberini e Dainelli, assieme a Cacciatore. Da decifrare l’atteggiamento da centrocampo in su che potrebbe variare dal 4-3-2-1 con Bastien nei tre, al 4-3-1-2 senza il belga, con Pucciarelli ad affiancare Inglese in attacco.

Come arriva la Fiorentina

Tutti a disposizione per Pioli. Rispetto alla partita pareggiata con l’Atalanta il tecnico dovrebbe cambiare i due terzini: a destra Gaspar – in virtù di una vocazione più offensiva - è favorito su Laurini, mentre a sinistra Biraghi è in dubbio per un problema alla caviglia. Al suo posto dovrebbe esserci Olivera. L’altra novità potrebbe riguardare uno dei tre alle spalle di Simeone: Benassi è in vantaggio su Gil Dias ed Eysseric per affiancare Thereau e Chiesa.

Le probabili formazioni di Chievo-Fiorentina

CHIEVO (4-3-2-1) – Sorrentino; Tomovic, Gamberini, Dainelli, Cacciatore; Bastien, Radovanovic, Hetemaj; Castro, Birsa; Inglese. All.: Maran

FIORENTINA (4-2-3-1) – Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Badelj, Veretout; Benassi, Thereau, Chiesa; Simeone. All.: Pioli

Arbitro: Giacomelli di Trieste