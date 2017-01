Chievo-Fiorentina, probabili formazioni: tocca a Babacar

La Fiorentina affronta il Chievo, nel match della ventunesima giornata di campionato. Prima punta agirà Babacar sostenuto da Ilicic che dovrebbe ritrovare posto dal 1'. Sulle fasce si punterà ancora su Chiesa. Non convocato Zarate verso il Watford.

QUI CHIEVO - Le squalifiche di Spolli e Radovanovic condizionano le scelte di Maran: il tecnico gialloblù confermerà Gamberini in difesa, mentre tenta il recupero di Hetemaj. Verso il ritorno da titolari anche Birsa e Cacciatore. In avanti, si ripropone il ballottaggio Pellissier-Inglese, con il primo favorito.

QUI FIORENTINA - Paulo Sousa è chiamato già a fare le prove generali del dopo-Kalinic: il croato, in partenza per la Cina, è squalificato e sarà sostituito da Babacar. Per il resto, il tecnico viola pensa di riproporre la formazione che ha battuto la Juve, con Carlos Sanchez in difesa.

PROBABILI FORMAZIONI

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Frey, Gamberini, Dainelli, Gobbi; Castro, De Guzman, Izco; Birsa; Pellissier, Meggiorini. A disp.: Bressan, Sardo, Cesar, Bastien, Cacciatore, Hetemaj, Floro Flores, Inglese. All.: Maran Squalificati: Radovanovic (1), Spolli (1) Indisponibili: Rigoni, Seculin

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Rodriguez, Astori; Chiesa, Badelj, Borja Valero, M. Olivera; Bernardeschi, Ilicic; Babacar A disp.: Sportiello, Lezzerini, De Maio, Salcedo, Milic, Cristoforo, Sanchez, Vecino, Tello, Zarate, Perez, Hagi. All.: P. Sousa Squalificati: Kalinic (1) Indisponibili: Dragowski