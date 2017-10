Chievo-Fiorentina, le pagelle dei viola: Simeone spezza il digiuno, Biraghi in giornata no

Passo falso per la Fiorentina che cade in casa del Chievo, stesa dalla doppietta di Castro. E dire che i viola erano passati in vantaggio con il secondo goal in campionato di Simeone. Le solite disattenzioni disattenzioni difensive - con un Biraghi non al meglio, protagonista in negativo - sono poi costate prima il pari e poi la rete del sorpasso clivense. In svantaggio, nonostante un finale di gara generoso, la squadra di Pioli non è riuscita a reagire ed ha incassato la seconda sconfitta nelle ultime tre gare.

I migliori Today

Simeone 6,5: L'aria del Bentegodi gli fa bene e così come contro l'Hellas timbra il cartellino. Non riesce a sfruttare le altre chance a sua disposizione ma è di gran lunga il più pericoloso dei suoi.

Thereau 6: Positiva la prova del francese, ex della sfida. Suo l'assist per il colpo di testa di Simeone, sue alcune delle sortite offensive più importanti della Fiorentina.

I peggiori Today

Biraghi 4,5: Giornata da dimenticare per il terzino cresciuto nel vivaio dell'Inter protagonista in negativo in entrambi i goal del Chievo, perdendo clamorosamente contatto con Castro.

Gaspar 5,5: In grande sofferenza nell'arginare le scorribande di Birsa. Dalla sua fascia partono entrambi i cross per i goal dei padroni di casa.

Badelj 5,5: Continua il momento di appannamento del croato, non lucido come al suo solito. Anche oggi tanti palloni sbagliati e un apporto quasi del tutto inconsistente alla manovra viola, che pure dovrebbe partire da lui.

Benassi 5,5: Pioli gli concede ancora una volta fiducia dall'inizio. Sembra partire bene ma si smarrisce col passare dei minuti dando l'impressione di faticare a trovare la giusta collocazione in campo.

Il tabellino di Chievo-Fiorentina 2-1

CHIEVO (4-3-1-2) - Sorrentino 6; Tomovic 5,5 (64' Depaoli 6), Gamberini 6 (70' Cesar 6), Dainelli 6,5, Cacciatore 6; Castro 7,5, Radovanovic 6,5, Hetemaj 6,5; Birsa 6,5 (73' Bastien); Inglese 6, Pucciarelli 6. A disp.: Seculin, Confente, Bani, Rigoni, Gaudino, Garritano, Leris, Stepinski, Pellissier. All.: Maran 6,5

FIORENTINA (4-2-3-1) - Sportiello 5,5; Gaspar 5,5 , Pezzella 6, Astori 6, Biraghi 4,5; Badelj 5,5, Veretout 5,5; Benassi 5,5 (78' Babacar sv), Thereau 6,5 (57' Saponara 5), Chiesa 6 (53' Gil Dias 5,5); Simeone 6,5. A disp.: Dragowski, Laurini, Milenkovic, Olivera, Vitor Hugo, Sanchez, Eysseric, Cristoforo, Lo Faso. All.: Pioli 5,5



Arbitro: Giacomelli di Trieste

Marcatori: 6' Simeone (F). 25' e 46' Castro (C)

Ammoniti: Tomovic (C), Radovanovic (C), Veretout (F)