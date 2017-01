Chievo-Fiorentina, le pagelle: Chieva e Gonzalo i migliori

I VOTI

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino 7; Cacciatore 5, Cesar 5,5, Dainelli 4,5, Gobbi 6; Castro 6,5, De Guzman 5,5, Bastien 5,5; Birsa 5,5; Pellissier 5,5 (54' Inglese 6), Meggiorini 5,5. A disp.: Bressan, Seculin, Sardo, Gamberini, Depaoli, Izco, Kiyine, Hetemaj, Vignato, Inglese. All.: Maran

Fiorentina (3-3-3-1): Tatarusanu 6,5; Sanchez 6, Rodriguez 6,5, Astori 6; Badelj 5,5, Borja Valero 6, Vecino 6; Tello 6,5 (46' Olivera 6), Bernardeschi 6, Chiesa 7; Babacar 6,5. A disp.: Sportiello, De Maio, Satalino, Salcedo, Diks, Milic, Cristoforo, Tomovic, Ilicic, Perez, Hagi. All.: P. Sousa

MIGLIORI TODAY

Tello 6,5 - Messo in campo dal primo minuto, a sorpresa, e ripaga la fiducia con il gol che sblocca la partita. Soffre però in fase di copertura.

Chiesa 7 - Ormai il ruolo di esterno laterale lo ha fatto suo. Il giocatore ormai ex Primavera si prende qualche rischio ma ne esce bene. Si procura anche il rigore. Nel finale firma il suo primo gol in Serie A. Gioiello.

Rodriguez 6,5 - Nonostante i problemi sul rinnovo del contratto, l'argentino torna Ministro della Difesa e comanda in area.

Babacar 6,5 - Torna titolare dopo una vita e si percepisce la sua voglia di (stra)fare. Trova però con difficoltà le vie della porta. Nella ripresa realizza il rigore del 2 a 0.

Tatarusanu 6,5 - La concorrenza di Sportiello lo sta stimolando. Bravo nelle uscite, attento sui tiri di Castro.

PEGGIORI TODAY

Badelj 5,5 - Il croato tra tutti i gigliati è quello che va più in difficoltà. Soprattutto nel primo tempo quando non aiuta Tello.