Chievo-Fiorentina 0-3 | Viola corsari al Bentegodi: tre punti per l'Europa

La Fiorentina vince 3 a 0 contro il Chievo, nel match della 21^ giornata di Serie A. I viola soffrono in avvio ma passano al 18' con Cristian Tello. Ad inizio ripresa Khouma Babacar raddoppia su calcio di rigore. Nel finale gioia per Federico Chiesa, al primo gol in Serie A.

PRIMO TEMPO - I padroni di casa, ben messi in campo, attaccano subito. Al 9' bella azione di Castro che converge e calcia in porta: ottimo intervento di Tatarusanu a negare il gol al Pata. Al 13' De Guzman sventaglia su Cacciatore, liberato in fascia dall'intervento errato di Borja Valero. Cross dentro, deviato da Meggiorini, che però manda sul fondo.

Al 18', però, quasi a sorpresa è la Fiorentina a passare in vantaggio. Tello sfrutta un errore di Dainelli in uscita, lanciandosi a tu per tu con Sorrentino, e freddandolo con il sinistro. Primo gol stagionale per lo spagnolo. E' 1 a 0. Al 24' azione personale di Chiesa: palla larga. Il Chievo, con l'orgoglio, cerca riscatto.

Al 31' bella azione dei clivensi che porta al tiro Meggiorini: blocca Tatarusanu. Insiste il Chievo con Cacciatore che pesca in area Pellissier: Sanchez salva un gol fatto. E' la fascia mancina, quella di Tello, a fare acqua regalando così ai ragazzi di Maran tante occasioni. Al 40' punizione di Bernardeschi: attento Sorrentino.

SECONDO TEMPO - Nella ripresa Sousa si presenta con Olivera per Tello. Al 50' occasione per la Fiorentina con Bernardeschi che impegna Sorrentino, sulla respinta il primo ad arrivare è Babacar che calcia forte. Ancora super il portiere del Chievo. Dall'azione d'angolo che ne segue Cacciatore stende in area Chiesa: è rigore. Ingenuità del difensore del Chievo.

Dal dischetto va Babacar che non sbaglia: è 2 a 0. Il raddoppio manda ko il Chievo. Al 64' guizzo di Meggiorini respinto ancora dall'attento Tatarusanu. Al 91' gioia anche per Chiesa che, in scivolata, segna il 3 a 0 e il primo gol in Serie A. La Fiorentina espugna il Bentegodi, bissa la vittoria contro la Juve e continua la corsa all'Europa League.

TABELLINO

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino 7; Cacciatore 5, Cesar 5,5, Dainelli 4,5, Gobbi 6 (82' Izco sv); Castro 6,5, De Guzman 5,5, Bastien 5 (73' Hetemaj 6); Birsa 5,5; Pellissier 5,5 (54' Inglese 6), Meggiorini 5,5. A disp.: Bressan, Seculin, Sardo, Gamberini, Depaoli, Kiyine, Hetemaj, Vignato, Inglese. All.: Maran

Fiorentina (3-3-3-1): Tatarusanu 6,5; Sanchez 6, Rodriguez 6,5 (81' Tomovic sv), Astori 6; Badelj 5,5, Borja Valero 6, Vecino 6; Tello 6,5 (46' Olivera 6), Bernardeschi 6 (67' Cristoforo 6), Chiesa 7; Babacar 6,5. A disp.: Sportiello, De Maio, Satalino, Salcedo, Diks, Milic, Ilicic, Perez, Hagi. All.: P. Sousa

Marcatori: Tello (F), Babacar (F), Chiesa (F)

Ammoniti: Birsa (C), Sanchez (F), Cesar (C), Meggiorini (C), Bernardeschi (F)