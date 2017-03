Chievo-Empoli, probabili formazioni: ballottaggio Maccarone-Marilungo

L'Empoli affronta il Chievo Verona, nel match della 28^ giornata di Serie A. La squadra di Martusciello ha perso 15 delle 16 partite in cui è andata sotto nel punteggio in questa Serie A: un solo punto recuperato da situazione di svantaggio (nessuno ha fatto peggio).

QUI CHIEVO - Al centro della retroguardia reclamano posto Spolli e Gamberini dopo la panchina di Milano, mentre avanti Meggiorini e Inglese sono insidiati da Pellissier e Gakpè. A centrocampo giocano Hetemaj e Castro ai lati di Radovanovic, mentre Birsa sarà il trequartista.

QUI EMPO - Indisponibili Mchedlidze e Mauri, mentre Bellusci va verso il recupero, dopo le noie muscolari che lo hanno tormentato in settimana. In attacco ballottaggio Maccarone-Marilungo per affiancare Pucciarelli. A centrocampo dovrebbe spuntarla Krunic, non al meglio invece Tello.

PROBABILI FORMAZIONI

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, De Guzman; Birsa; Meggiorini, Pellissier. All. Maran

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Dioussé, Croce; El Kaddouri; Marilungo, Pucciarelli. All. Martusciello