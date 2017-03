Chievo-Empoli, le pagelle: male Diousse e Bellusci

I VOTI

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino 6,5; Cacciatore 6,5, Cesar 6,5, Spolli 6, Gobbi 6; Castro 6,5, Radovanovic 6, Hetemaj 6; Birsa 7 (81' Kiyine sv); Inglese 7, Pellissier 7 (71' Bastien 6). Panchina: Seculin, Gamberini, Pogliano, Frey, Izco, Depaoli, Rigoni. Allenatore: Rolando Maran.

Empoli (4-3-1-2): Skorupski 6; Laurini 6, Bellusci 5, Costa 5,5, Pasqual 5,5; Krunic 6,5, Diousse 5, Croce 6; El Kaddouri 5,5 (82' Marilungo sv); Maccarone 5 (52' Thiam 5,5), Pucciarelli 5 (60' Dimarco 6). Panchina: Pelagotti, Cosic, Barba, Veseli, Zambelli, Zajc. Allenatore: Giovanni Martusciello.

MIGLIORI TODAY

Krunic 6,5 - Il bosniaco sta crescendo molto in questa fase di campionato. Può fare di meglio, ma fa vedere buone cose.

PEGGIORI TODAY

Diousse 5 - Sbaglia tanto ma, soprattutto, si addormenta nel gol di Inglese che lo brucia freddando Skorupski.

Bellusci 5 - Si addormenta in occasione della rete del raddoppio del Chievo perdendosi Pellissier in area di rigore.

Maccarone 5 - Ancora una volta l'esperto attaccante dell'Empoli arranca. Si muove tanto ma non riesce a incidere, tirando poco in porta.

El Kaddouri 5,5 - Il trequartista di Martusciello fatica tanto ad entrare in partita e vaga per il campo.