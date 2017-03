Chievo-Empoli 4-0 | Poker servito al Bentegodi, ko senza appello

L'Empoli perde 4 a 0 contro il Chievo, nel match della 28^ giornata di Serie A. La divertente partita viene sbloccata al 22' da Roberto Inglese con una bella girata. Prima dell'intervallo Sergio Pellissier raddoppia di testa. Nella ripresa Valter Birsa e Bostian Cesar chiudono i giochi.

PRIMO TEMPO - Al 4' Chievo ad un passo dal gol. Calcio di punizione battuto forte e teso da Birsa: nessun calciatore devia il pallone, che poi termina di poco fuori. Al 7' ci provano ancora i padroni di casa, stavolta con Hetemaj ma la mira è sbilenca. Al minuto 11 rovesciata stupenda di Castro che impegna Skorupski, chiamato al miracolo.

Al 14' violento ed improvviso tiro di Krunic da posizione defilata: Sorrentino, però, è attento e compie un grande intervento sul primo palo. Al 17' è il turno di Maccarone ma il tuo tiraccio termina largo. Il Chievo però mon molla e passa al 22'. Cross di Cacciatore, in area c'è Inglese, che al volo batte Skorupski. 1-0 al Bentegodi.

Al 26' risponde l'Empoli. Cross di Laurini dalla trequarti e tiro di Pucciarelli dall'interno dell'area di rigore: il pallone, però, termina direttamente sul fondo. Al 32' ci prova Krunic dai venticinque metri, ma il suo tentativo viene neutralizzato da un attento Sorrentino. Non si può dire che l'Empoli non abbia reagito.

Al 37' Chievo vicino al gol. Colpo di testa di Castro e Skorupski, nel tentativo di deviare il pallone, lo spinge sul palo. Si salva l'Empoli, Chievo vicino al raddoppio. Il 2 a 0 arriva poco dopo con l'esperto Pellissier. Cross forte e teso di Birsa e Pellissier, sbucato alle spalle di Costa, devia il pallone quel tanto che basta per trafiggere Skorupski. Raddoppia la squadra di casa.

SECONDO TEMPO - Ad inizio ripresa l'Empoli sfiora la rete con una girata di El Kaddouri parata da Sorrentino. Martusciello poco contento cambia: fuori Maccarone e Pucciarelli, dentro Thiam e Dimarco. Martusciello, dunque, boccia i due attaccanti partiti titolari. Ritmi molto bassi in questa ripresa: poche occasioni da rete e tanti errori di precisione da parte dei ventidue in campo. Il Chievo amministra senza rischiare nulla.

Al 74' Birsa fa 3 a 0. Gran pallone di Gobbi per Inglese, che di testa serve Birsa: questo entra in area e, con un tiro in diagonale, batte Skorupski. Nel finale poi Cesar cala il poker. Tiro potente di Inglese da pochi passi, con Skorupski che nega il gol all'attaccante del Chievo. Poi Cesar, da due passi, cala il poker. E' la reta che chiude il match.

TABELLINO

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino 6,5; Cacciatore 6,5, Cesar 6,5, Spolli 6, Gobbi 6; Castro 6,5, Radovanovic 6, Hetemaj 6; Birsa 7 (81' Kiyine sv); Inglese 7, Pellissier 7 (71' Bastien 6). Panchina: Seculin, Gamberini, Pogliano, Frey, Izco, Depaoli, Rigoni. Allenatore: Rolando Maran.

Empoli (4-3-1-2): Skorupski 6; Laurini 6, Bellusci 5, Costa 5,5, Pasqual 5,5; Krunic 6,5, Diousse 5, Croce 6; El Kaddouri 5,5 (82' Marilungo sv); Maccarone 5 (52' Thiam 5,5), Pucciarelli 5 (60' Dimarco 6). Panchina: Pelagotti, Cosic, Barba, Veseli, Zambelli, Zajc. Allenatore: Giovanni Martusciello.

Marcatori: Inglese (C), Pellissier (C), Birsa (C), Cesar (C)

Ammoniti: Thiam (E)