A Firenze Chiesa e Antognoni incontrano i ragazzi della Junior TIM Cup

Giornata da ricordare per i ragazzi della Junior TIM Cup, il torneo di calcio Under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, che hanno incontrato Federico Chiesa e Giancarlo Antognoni della Fiorentina alla Parrocchia Immacolata e San Martino a Montughi di Firenze. Ha portato i suoi saluti anche Don Massimiliano Gabbricci, consulente ecclesiastico CSI Firenze nonché cappellano della Fiorentina e della Nazionale italiana di calcio.

"La Junior TIM Cup è una bellissima iniziativa, è un’emozione unica passare del tempo con questi ragazzi. - ha detto Federico Chiesa - Anche io da bambino giocavo con i miei amici per strada e questo è il bello del calcio: unisce ed è di tutti. Auguro a tutti i presenti di seguire il mio percorso, bisogna crederci e non mollare mai".

"Da bambino anche io ho iniziato a giocare in oratorio con gli amici e penso che la Junior TIM Cup sia un’iniziativa importante perché permette a questi ragazzi di potersi divertire giocando a calcio. - ha commentato Giancarlo Antognoni - Essere qui oggi per loro è una grande emozione, ci auguriamo che qualcuno possa diventare un giocatore della Serie A TIM".

Un pomeriggio all’insegna della condivisione e delle emozioni per tutti i partecipanti. Prima, i ragazzi hanno rivolto qualche domanda ai rappresentanti dell’ACF Fiorentina per poi consegnare loro la maglia “Uno di Noi”. Federico Chiesa e Giancarlo Antognoni, insieme al capitano della squadra di un oratorio locale che partecipa al torneo, hanno poi firmato una speciale maglia che farà una “staffetta” in tutte le città dei prossimi incontri. Infine, alcuni dei giovani calciatori della Junior TIM Cup hanno avuto la possibilità di scendere in campo con gli ambasciatori della squadra viola. Tante emozioni che i ragazzi hanno immortalato con foto da postare sui propri profili social per raccontare, attraverso l’hashtag #juniortimcup, i momenti più belli di una giornata da sogno.

La Junior TIM Cup ha già fatto tappa a Firenze, nel pre-partita di Fiorentina-Sassuolo, le squadre della Comunità Giovanile San Michele e dell’Oratorio Totus Tuus si sono sfidati in un’amichevole sotto lo sguardo dei loro beniamini e del pubblico sugli spalti dello stadio Artemio Franchi, pareggiando 6-6.

Il torneo, che coinvolge gli oratori delle 16 città le cui squadre militano nella Serie A TIM, nelle precedenti edizioni ha coinvolto oltre 41mila ragazzi in tutta Italia e quasi 3mila oratori, all’insegna dell’alleanza tra sport di vertice e di base.