Il Cardinal Betori a Coverciano: "Centro di eccellenza per corpo e mente"

"Un luogo davvero bello, curato, immerso nel verde. Un posto che invoglia alla concentrazione: ideale per ospitare la preparazione di chi deve rappresentare al meglio il calcio italiano". Questo il lusinghiero commento su Coverciano da parte del Cardinale dell’Arcidiocesi di Firenze, Giuseppe Betori, in visita questa mattina al Centro Tecnico Federale.



Dopo aver salutato gli allievi della Scuola Allenatori, impegnati a seguire una lezione in Aula Magna, il Cardinale ha incontrato i dipendenti del Settore Tecnico. Guidato dal Direttore del Centro Tecnico Maurizio Francini, ha visitato poi i campi da gioco assistendo ad una parte della seduta di allenamento della Nazionale Under 17, in ritiro in questi giorni a Coverciano in vista dell’impegno nella Fase Elite del Campionato Europeo di categoria.



Ultima tappa del breve tour è stato il Museo del Calcio, dove il Cardinal Betori ha seguito attentamente le spiegazioni del Presidente della Fondazione Museo del Calcio, Fino Fini.



"Mi posso definire un appassionato del pallone e questa visita è stata anche l’occasione per apprendere nozioni e curiosità sul calcio italiano", ha sottolineato Betori ricevendo dalle mani del Direttore del Centro di Coverciano una maglia azzurra personalizzata con il numero 10 sulle spalle."Questa è anche casa sua – ha commentato il Direttore Francini – e sarà sempre un immenso piacere poterla avere qui insieme a noi".