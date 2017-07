Calciomercato Fiorentina, Tatarusanu verso il Nantes

La Fiorentina sta per vendere Ciprian Tatarusanu al Nantes. I club continuano a lavorare in tal senso e l'affare si dovrebbe chiudere nelle prossime ore per una operazione da 2,5 milioni più bonus. Intanto il portiere rumeno già si vede come nuovo rinforzo della squadra di Ranieri ed è in Francia per ultimare i dettagli.