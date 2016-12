Calciomercato, accordo tra Kalinic e il Tianjin Quanjian: la Fiorentina trema

Il Tianjin Quanjian di Cannavaro non molla ed è pronto a fare davvero sul serio per avere Nikola Kalinic. Il croato, a cui è stato proposto un accordo milionario per i prossimi 4 anni non ha rifiutato. Anzi. La prima offerta importante del Tianjin è stata però rifiutata dalla Fiorentina ma ora il club cinese è pronto a rifarsi sotto con un nuovo tentativo.

Il club cinese avrebbe messo sul piatto un’offerta economica molto importante da 40 milioni di euro, insufficiente però per strapparlo alla Fiorentina: Andrea Della Valle ha infatti svelato come sul contratto di Kalinic ci sia una clausola rescissoria da 50 milioni, 10 in più rispetto a quelli della prima proposta.