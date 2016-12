Fiorentina, rilancio dalla Cina per Kalinic. Corvino pensa alle alternative

Dalla Cina continuano i corteggiamenti per Nikola Kalinic. In particolare il Tianjin, allenato da Fabio Cannavaro, è pronto a fare follie per portare l'attaccante croato della Fiorentina nella Super League.

La Viola ha rifiutato la prima offerta da 40 milioni di euro, ma nelle scorse ore è arrivato il rilancio: 45 milioni di euro più bonus, biennale da 3,5 milioni al calciatore che ha passato la palla alla società gigliata. Una offerta vicina alla clausola di 50 milioni annunciata da Della Valle.

Difficile privarsi, comunque, di un calciatore così importante nel mercato invernale. Ad ogni modo Corvino non vuole farsi trovare impreparato a valuta altri profili.